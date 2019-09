Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum globalen Klimastreik morgen werden auch in Hessen Tausende Teilnehmer erwartet. In mehreren Städten sind Demonstrationen geplant. In Frankfurt müssen Autofahrer am Vormittag und Mittag mit Verkehrsbehinderungen rechnen, geplant sind ein Sternmarsch mit anschließendem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Polizei riet dazu, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Waren bei den bisherigen Kundgebungen der "Fridays for Future"-Bewegung insbesondere Schüler und Studenten zur Teilnahme aufgerufen, richtet sich der Appell diesmal auch an Arbeitnehmer. Gewerkschaften, Kirchen, Umweltorganisationen, Stadtverwaltungen und zahlreiche andere Organisationen unterstützen diesen Aufruf.