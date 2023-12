Denis Mukwege war an jenem Abend nach langer Arbeit aus dem Operationssaal in sein Büro zurückgekehrt und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl sinken. Dann sagte er: "Jemand muss diesen Wahnsinn doch mal stoppen." Der Gynäkologe sprach von der Gewalt gegen Frauen, wie sie Milizen im Ostkongo als Kriegswaffe gebrauchen. Jeden Tag operierte Chefarzt Mukwege Opfer sexualisierter Gewalt, mit Verletzungen, die jenseits des Beschreibbaren lagen. Und es hörte einfach nicht auf.

Seit dem Treffen im Panzi Hospital in Bukavu sind mehr als 16 Jahre vergangen. Befriedet ist der Ostkongo noch immer nicht. Blauhelmsoldaten waren ein Vierteljahrhundert lang damit beauftragt, einen Frieden zu sichern, den es nie gab. Seit dem Völkermord in Ruanda 1994 und der Flucht vieler Täter in den Kongo ist die Region nie zur Ruhe gekommen. Aufständische und Einheiten einer maroden Armee konkurrieren um Terrain und Bodenschätze. Es ist schwer, die Zahl der Opfer zu beziffern, manche Schätzungen liegen bei mehr als sechs Millionen Toten, ebenso viele sind auf der Flucht. Und die Täter gehen straflos aus.

"Wissen Sie, diese Dinge kriechen Ihnen ins System", sagte Mukwege. Manchmal packte ihn so sehr die Panik, dass er sofort zu Hause anrufen musste, um zu hören, dass es seinen vier Töchtern gut ging.

Mukweges Team hat Tausende Frauen vor dem Tod bewahrt, mit Trauma und Leid kämpfen sie ein Leben lang. Für seine Arbeit wurde der Arzt mit Auszeichnungen überhäuft, 2017 erhielt er den Friedensnobelpreis. Doch ein Ende der Gewalt, das hat er nie erlebt. Vielleicht tut er deshalb jetzt, worüber er lange nachdenken musste. Wenn andere das Land nicht vom Krieg heilen können, sollte es dann einer wie er versuchen? Der Arzt wagt nun den Sprung vom OP in die Politik. Mukwege will Präsident der Demokratischen Republik Kongo (DRC) werden.

Eine Kandidatur als Mahnung

Leicht wird es nicht, die Wahl am 20. Dezember zu gewinnen. Politisch ist Mukwege ein Novize. Die Opposition, die gegen Amtsinhaber Félix Tshisekedi antritt, ist zersplittert. Es siegt, wer eine einfache Mehrheit erzielt, ohne Stichwahl. Es gibt 20 Kandidaten. Das alles spielt dem Amtsinhaber in die Hände.

Womöglich bleibt von Mukweges Kandidatur am Ende nur eine Mahnung. Die Menschen ersehnen Erlösung von ihrem Martyrium, sie wollen, dass die Gewalt - endlich - aufhört. International war die Aufmerksamkeit für Kriegsverbrechen im Kongo nie groß genug, um das Blatt zu wenden. Jetzt sind es die Konflikte in Nahost und der Ukraine, die den Blick reicher Staaten auf sich ziehen.

Mukwege hätte sich eine Existenz im sicheren Paris aufbauen können, wo er studierte. Aber er wählte die Nähe zu den Geschundenen, er wählte als gläubiger Christ die Nächstenliebe. Er rettete, was zu retten war. Klar, dass einer wie er bald ins Schussfeld jener Kräfte geraten würde, die vom Krieg profitieren. 2012 überlebte er knapp ein Attentat, Todesdrohungen begleiteten ihn weiterhin.

Es gibt auch Kritik an ihm

Politisch dürfte ihn schwächen, dass er von Gegnern als "Kandidat des Westens" abgestempelt wird. Manche Kritiker halten ihm auch vor, sich mit den falschen Leuten einzulassen, Wahlkampfleiter Didier Mumengi war einst Minister in Kinshasa unter Laurent Kabila, Mumengi wird vorgeworfen, er habe damals Hetze gegen die Tutsi-Minderheit befeuert. Mukwege hat sich dazu nicht öffentlich geäußert.

Aus seiner Kritik an Ruanda hat der Arzt jedoch nie einen Hehl gemacht. 2022 forderte er Sanktionen gegen das Regime von Paul Kagame, das laut UN-Experten Tutsi-Rebellen der Gruppe M23 im Kongo militärisch stützt. Im Wahlkampf ist Ruanda-Bashing populär, der Nachbar muss als Sündenbock für fast alles herhalten, was schiefläuft im Kongo. Zu einfach ist das. Denn Kagame fürchtet wiederum, dass ruandische Hutu-Milizen, die aus dem Kreis der 1994 geflüchteten Völkermörder hervorgegangen sind, die Rückeroberung Ruandas planen - vom Kongo aus, wo sie einst nach der Flucht untergeschlüpft waren.