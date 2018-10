18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Demokratie Haus der Justiz

In Karlsruhe soll ein "Forum Recht" entstehen, wo die Bürger den Rechtsstaat lernen und begreifen sollen.

Von Wolfgang Janisch , Karlsruhe

Es gibt Ideen, die irgendwann einfach in der Luft liegen, so dass man sie nur noch pflücken muss. Dazu gehört wahrscheinlich das "Forum Recht". Jahrzehntelang dachte niemand daran, dass in Deutschland eine Zentralstation für rechtsstaatliche Aufklärung notwendig sein könnte - die Gerichte und die Gesetze waren einfach da, das hatte man nicht zu hinterfragen. Dann kam der Niedergang des polnischen Rechtsstaats und der Aufstieg des deutschen Rechtspopulismus. Und plötzlich wuchs die Sorge, hier könnte sich ein Virus ausbreiten, welches das Vertrauen in den Rechtsstaat zerfrisst. Von dort war es ein kurzer Weg bis zur Idee, in Karlsruhe ein "Forum Recht" zu etablieren - einen Ort für Ausstellungen, Diskurs und Vermittlung. An diesem Donnerstag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) sollte der Bundestag über einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD, FDP und Grünen beschließen - flankiert von einem Antrag der Linken.

Zu den Protagonisten des Projekts gehören die Verfassungsrichterin Susanne Baer, BGH-Präsidentin Bettina Limperg und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), aber dahinter steht eine ganze Reihe von Juristen, Politikern und Kulturschaffenden. Ihr Ziel: Bewusstsein zu schaffen, dass der Rechtsstaat mit Freiheit und Demokratie zu tun hat - und dass er letztlich deren Grundlage ist. Bereits Ende 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Auch ein Standort war gefunden, und zwar auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs, der übrigens schon seit Jahren regelmäßig Busladungen voller Rechtsstaatstouristen empfängt. Ausgehend von einem historischen Verhandlungssaal, der - fensterlos und abhörsicher - bedrückende Justizerfahrungen früherer Jahrzehnte symbolisieren soll, ist ein Anbau vorgesehen, mit einem Kostenrahmen von mehr als 70 Millionen Euro und dem ehrgeizigen Starttermin im Jahr 2020. Das Konzept sprüht nur so vor Ideen und setzt sich ganz entschieden ab von einer verstaubten Museumsidee mit Gerichtspräsidenten in Öl an der Wand. Räume für Diskurs und Reflexion sollen geschaffen, partizipative Formen der Vermittlung entwickelt werden, zudem soll das Forum virtuell in ganz Deutschland präsent sein - eine "Plattform für den kritischen Austausch", sagte der CDU-Abgeordnete Carsten Körber.

In allerletzter Minute ist die Beschlussvorlage für den Bundestag freilich noch geändert worden. Das "Forum Recht" soll auch in Ostdeutschland präsent sein, nicht nur virtuell, sondern auch physisch. Karlsruhe soll Hauptsitz werden, aber ein weiterer Standort könnte nun "zum Beispiel in Leipzig" eingerichtet werden. Die Initiative dazu kam von den Grünen und ist selbst beim Karlsruher OB positiv aufgenommen worden. Allerdings haben die Grünen noch eine weitere Akzentverschiebung in den Antrag hineingebracht, der in den Kreisen der Initiatoren Irritationen ausgelöst hat: Sie dringen darauf, das Forum in der Aufbauphase enger an den Bundestag zu binden - insbesondere an den Rechtsausschuss, der erst vor kurzem einbezogen worden sei, sagte die Abgeordnete Katja Keul der Süddeutschen Zeitung. Das Projekt und insbesondere die Machbarkeitsstudie müssten im Ausschuss diskutiert werden. "Wir wollen die Inhalte gemeinsam auf den Weg bringen." Das klingt unverfänglich, ist aber teilweise so verstanden worden, als solle das zivilgesellschaftliche Momentum, das hinter dem "Forum Recht" steht, sozusagen verstaatlicht werden - eine Art freundlicher Übernahme. Der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner hält diese Sorgen für unbegründet. Ja, es habe Anfang der Woche ein paar Telefonate gegeben, aber nun sei das "Forum Recht" auf Kurs. Vermutlich werde es auf eine Stiftung hinauslaufen, in deren Vorstand dann die zivilgesellschaftlichen Kräfte vertreten sein würden. Fechner erwartet, dass im November mindestens ein Teil der Finanzierung in den Etat eingestellt wird.