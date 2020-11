USA:Fünf Lehren aus der US-Wahl

Trump und die Demokraten haben verloren, Biden und die Republikaner dagegen haben gewonnen. Warum die Wahl am 3. November so widersprüchlich ausgefallen ist.

Von Hubert Wetzel, Washington

Seit dem 4. November ist Donald Trump das, was man in der amerikanischen Politik eine lame duck nennt, eine "lahme Ente". Er ist noch Präsident der USA, aber er hat die Wahl verloren, seine Macht schwindet, und am 20. Januar 2021 endet seine Amtszeit. Trump redet seinen Anhängern zwar ein, er sei um den Sieg betrogen worden und werde schon verhindern, dass der Demokrat Joe Biden als 46. Präsident vereidigt wird. Doch sofern Trump keinen regelrechten Putsch veranstaltet, ist das größtenteils Theater.