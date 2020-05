Aaron Reed ist wild entschlossen, und wer könnte eine Naturgewalt wie ihn aufhalten? Früher war Reed Bodybuilder und Proficatcher. "Wir werden um unseren Strand kämpfen", brüllt er mit der US-Flagge in der Hand. Neben ihm steht seine Freundin, das Fitnessmodel Ashley Puida, im Stars-and-Stripes-Bikini. Er hat die Worte wohl bewusst gewählt: Im Juni 1940 rief der britische Premierminister Winston Churchill seinen Landsleuten zu: "Wer werden an den Stränden kämpfen." Reeds Worte wirken: Als er am Freitag mit etwa 70 Gleichgesinnten vom Pier der Strandstadt Hermosa Beach aus auf den Strand zumarschiert, gehen ihnen die Polizisten aus dem Weg. Am Himmel, von Los Angeles kommend: ein Flugzeug mit einem Banner, auf dem steht: "Open California".