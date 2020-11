Von Viktoria Großmann

5,5 Millionen Einwohner hat die Slowakei - mehr als 3,6 Millionen davon wurden allein am Allerheiligen-Wochenende auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 getestet. Am Wochenende darauf wurden mehr als zwei Millionen Menschen erneut getestet. Das Land unterzieht sich einem großen Selbstversuch - testen und isolieren, um so die zweite Coronawelle zu brechen. Das benachbarte Tschechien übernimmt die Massenteststrategie zumindest für Senioren- und Pflegeheime, in Südtirol soll an diesem Wochenende flächendeckend die ganze Bevölkerung getestet werden, auch Österreich kündigt an, dem slowakischen Beispiel folgen zu wollen.