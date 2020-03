Es waren Zahlen, die man sich kaum vorstellen konnte, aber der Nachrichtensprecher sagte sie tatsächlich. Millionen Menschen seien in Deutschland an einem Influenza-Virus aus Asien erkrankt, viele gestorben, berichtete Marc Bator, bekannt als Sprecher der Tagesschau. Zum Glück sprach Bator nicht in der echten Tagesschau, sondern spielte sich selbst in einer Katastrophenübung, mit der Bundes- und Landesbehörden den Ernstfall einer Pandemie probten. Heute weiß man, dass diese Übung gut geplant war: Vieles, was die Menschen heute in der Corona-Krise bewegt, gehörte damals zu einem Drehbuch, das sich Experten ausgedacht hatten: Auch Auseinandersetzungen um begehrte Waren im Supermarkt gehörten dazu. Das war im Jahr 2007.