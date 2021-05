In einer Duisburger Straße weigern sich Zusteller, Briefe und Pakete auszuliefern. Das gab es in Deutschland noch nie.

Von Jana Stegemann

"Das ist doch nicht normal", sagt der Mann. Er sagt diesen Satz oft, er kann es noch immer nicht glauben. Dass wirklich keine Postbotin mehr kommt. Dass stattdessen jetzt jeden Tag Reporter vor seinem Haus stehen, denen er nicht so gerne seinen Namen sagt. 23 sei er, aus Rumänien, vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Sturmtief Eugen wütet an diesem Dienstag über Nordrhein-Westfalen, der Himmel ist dunkles Drama. Dabei gibt es in der Sackgasse Erlinghagenplatz in Duisburg schon genug Drama.