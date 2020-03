In einer Sitzung unter nie da gewesenen Umständen will der Bundestag an diesem Mittwoch die Weichen für die Rettung von Firmen und den Schutz der Menschen in der Corona-Krise stellen.

Das Parlament tagt unter strengen Gesundheitsvorkerhrungen: Zwischen allen Abgeordneten bleiben Sitze frei. Die Wahlurnen für namentliche Abstimmungen stehen in der Lobby außerhalb des Plenarsaals, weil dort mehr Platz ist. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble appellierte zu Beginn der Sitzung an die Abgeordneten, die Regeln einzuhalten, und grüßte alle erkrankten und unter Quarantäne stehenden Kollegen. "Aber allen voran", so Schäuble, "gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen". Auf diesen Satz hin erhoben sich die Abgeordneten, um Pflegekräften und Ärzten zu applaudieren. Auch Menschen, die etwa an der Supermarktkasse arbeiten und, so Schäuble, "trotz erhöhtem Ansteckungsrisiko die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen", applaudierten die Abgeordneten.

Weil Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter häuslicher Quarantäne steht, stellte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Pläne der Regierung vor.

Zu dem Rettungspaket gehören ein Nachtragshaushalt, der eine Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht, und zahlreiche Maßnahmen zum Schutz von Unternehmen und Gesundheitssystem, von Familien, Mietern und kleinen Selbstständigen. Der Bundestag soll außerdem eine Notfallregelung in Kraft setzen, die ausnahmsweise das Schuldenmachen erlaubt.

Die Abgeordneten sollen zudem eine Notlage in Deutschland durch die Corona-Pandemie feststellen. Der Bund würde damit verstärkte Befugnisse beim Infektionsschutz erhalten. Eltern sollen Geld bekommen, wenn sie durch Verdienstausfall wegen Kita- oder Schulschließungen zu Hause bleiben müssen.

"Vor uns liegen harte Wochen - und doch: Wir können sie bewältigen", so der Finanzminister. "Wir erleben eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist", sagte Scholz und betonte: "Das was wir jetzt brauchen, ist Solidarität." Deutschland stehe auch an der Seite seiner europäischen Partner. "Das ist keine Sache für uns allein. Wir stehen zusammen." Scholz betonte, für die Krisenbewältigung gebe es "kein Drehbuch" und "keinen vorgefertigten Plan, dem wir jetzt einfach folgen können".

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus bezeichnete die Krise als eine der größten Herausforderung in der jüngeren Geschichte des Landes: "Sie betrifft wirklich jeden", sagte Brinkhaus. "Wir werden kämpfen." FDP-Chef Christian Lindner erklärte, die Schlussfolgerung aus der Krise dürfe nicht Abschottung sein. Stattdessen sei die Pandemie eine "Menschheitsherausforderung", die nicht im nationalen Kontext gelöst werden könne, sondern ein Anlass, um über Multilateralismus und internationale Zusammenarbeit zu sprechen. "Wenn Gesundheit und Freiheit gleichermaßen gefährdet sind, dann lernt man neu ihren Wert kennen", so Lindner. "Ich denke an meine Omas." Deshalb seien die aktuellen Freiheitsbeschränkungen verhältnismäßig. Viele Beschäftigte vom Krankenhaus bis zur Supermarktkasse erführen nun den Respekt und die Anerkennung, "die ihnen auch in gewöhnlichen Zeiten zuteil hätten werden sollen". Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali begrüßte ausdrücklich die Lockerung der Schuldenbremse. "Wir stellen heute wichtige Weichen", so die Linke, die auch für die Gesellschaft nach der Krise relevant seien. Die geplante Unterstützung für Kleinunternehmer kritisierte sie als "Tropfen auf den heißen Stein" und forderte höhere unbürokratische Hilfen. Die Eindämmung der Pandemie erfordere Grundrechtseinschränkung, die man sich vor zwei Wochen nicht habe vorstellen können. Das sei notwendig, aber es müsse auch darauf geachtet werden, "dass nicht durch die Hintertür Grund- und Freiheitsrechte dauerhaft eingeschränkt werden". Sie warnte vor Handytracking, eingeschränkten Versammlungsrechten und der Aushebelung parlamentarischer Mitbestimmung.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt appellierte an Solidarität und Zusammenhalt. "Ich bin ganz froh, dass Toilettenpapierkäufe und Hamsterei nicht mehr das Bild dieser Krise ausmachen", so Göring-Eckardt. Sie appellierte an die Bevölkerung: "Bleiben Sie zuhause, bleiben Sie behütet, halten wir Abstand und halten wir zusammen."

Nach der Beratung des Rettungspakets in den Ausschüssen ist eine namentliche Abstimmung im Parlament vorgesehen. Der Bundesrat kommt ebenfalls schon an diesem Mittwoch und dann am Freitag zu Sondersitzungen zusammen.