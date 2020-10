Kliniken in Not

Von Rainer Stadler

Seine vier Krankenhäuser in Rosenheim, Wasserburg, Bad Aibling und Prien sind zwar in den vergangenen Jahren nicht ins Minus gerutscht, dennoch gehören ökonomische Zwänge zum Berufsalltag von Jens Deerberg, dem Geschäftsführer des Klinikverbunds RoMed. Deshalb wird ihm das Frühjahr 2020 noch lange in Erinnerung bleiben: Als das Coronavirus Deutschland heimsuchte, spielten diese Zwänge auf einmal keine Rolle mehr.