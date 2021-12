Die US-Arzneimittelaufsicht FDA erteilt eine Notfallzulassung für die Anti-Virus-Pille Paxlovid des Pharmakonzerns Pfizer. Früheren Angaben des Biontech-Partners zufolge zeigt die Tablette eine Wirksamkeit von fast 90 Prozent bei der Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisiko-Patienten. Es ist die erste derartige Tablette, die in den USA zugelassen wird.

Mit Paxlovid behandelt werden sollen positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung. Das Medikament soll in den USA verschreibungspflichtig, aber kostenlos erhältlich sein. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. (22.12.2021)

Großbritannien: Mehr als 100 000 Corona-Fälle an einem Tag

In Großbritannien sind erstmals mehr als 100 000 Infektionen mit dem Coronavirus an einem einzigen Tag verzeichnet worden, nämlich laut der entsprechenden Website der Regierung exakt 106 122 neue Fälle.

Trotz der beunruhigenden Entwicklung hat Premierminister Boris Johnson für den Landesteil England, über den die Zentralregierung in London entscheiden kann, verschärfte Corona-Maßnahmen für die Festtage ausgeschlossen. Johnson will abwarten, bis es eine klare Datenlage dazu gibt, ob mit dem starken Anstieg der Infektionen auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt. Experten warnen jedoch, dass es dann zu spät sein könnte. Zudem bereiten Personalmängel in Krankenhäusern und im öffentlichen Verkehr zunehmend Schwierigkeiten, weil viele Mitarbeiter sich infizieren und in Selbstisolation gehen. Die Regierung kündigte daher am Mittwoch an, die Dauer der Isolation von zehn auf sieben Tage zu verkürzen.

Die Regionalregierungen in Schottland und Wales haben hingegen weitere Einschränkungen angekündigt. So gelten für Schottland vom zweiten Weihnachtsfeiertag an Obergrenzen bei Besucherzahlen für Sportveranstaltungen. Für Wales kündigte die Regierung eine Obergrenze von 30 Personen für Veranstaltungen in Innenräumen und 50 Personen im Freien an. (22.12.2021)

Israel will über 60-Jährige zum vierten Mal impfen lassen

Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sollen in Israel Über-60-Jährige sowie Beschäftigte im Gesundheitssystem eine vierte Impfdosis erhalten. Regierungschef Naftali Bennett wies nach Angaben seines Büros die Krankenkassen an, sich auf eine weitere breite Impfkampagne einzustellen. Dies werde dabei helfen, "die Omikron-Welle zu überwinden, die die ganze Welt überschwemmt", sagte Bennett. Das Corona-Kabinett beschloss außerdem neue Beschränkungen für Schulklassen und im Einzelhandel. Israel hat die vierte Corona-Welle bereits hinter sich, zuletzt sind die Infektionszahlen jedoch wieder angestiegen. Nur rund 59 Prozent der 9,4 Millionen Israelis gelten noch als vollständig geimpft. 32 Prozent der Bevölkerung sind gar nicht geimpft, bei neun Prozent ist die Gültigkeit der Impfung abgelaufen. (21.12.2021)

Studie aus Südafrika deutet auf milderen Verlauf durch Omikron hin

Eine südafrikanische Studie bekräftigt die Vermutung, dass Infektionen mit Omikron im Vergleich zu bisherigen Coronavirus-Varianten glimpflicher verlaufen. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass ein Krankenhausaufenthalt für mit Omikron Infizierte 80 Prozent unwahrscheinlicher sei. Zudem hätten geimpfte Omikron-Patienten dem Papier nach eine 70-prozentige Chance, einer Behandlung auf der Intensivstation zu entgehen.

Für die Studie haben die Autorinnen und Autoren Daten ausgewertet, die bis Ende November erhoben wurden. Cheryl Cohen von Südafrikas Nationalem Institut für übertragbare Krankheiten (NICD) hält sie für "sehr ermutigend". Sie warnt jedoch, dass es sich noch um frühe Daten handelt und weitere Studien nötig seien. (22.12.2021)

Olympia findet ohne die Eishockey-Profis aus der NHL statt

Olympia wird wohl erneut ohne die Eishockey-Stars aus der NHL auskommen müssen. Nach übereinstimmenden Informationen der Nachrichtenagentur AP, der Washington Post und der New York Times wird die Teilnahme wohl abgesagt, weil wegen Corona zu viele Spiele verschoben werden müssten. Die Medien beriefen sich auf bisher anonyme Quellen. Eine offizielle Stellungnahme der National Hockey League gab es zunächst nicht, angeblich sei diese für Mittwoch geplant. Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar in Peking statt.

Der Olympia-Traum der deutschen Nationalspieler Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators) ist damit wohl ebenso geplatzt wie die Hoffnung des Augsburgers Nico Sturm (Minnesota Wild) auf ein Debüt im Nationaltrikot.

Die NHL und die Spielergewerkschaft hatten sich im Tarifvertrag vor dem Saisonstart darauf geeinigt, dass die Profis aus der nordamerikanischen Profiliga im Gegensatz zu 2018 wieder an Olympia teilnehmen dürfen - die Liga bis 10. Januar aber einen Rückzieher machen darf, sollte das Risiko durch die Corona-Pandemie oder die Zahl der deswegen verschobenen Partien zu groß werden.

Erst am Montag hatte die NHL die Weihnachtspause verlängert und allen 32 Teams untersagt, im Zeitraum vom 22. bis 25. Dezember ihr Trainingsgelände zu nutzen. Erst am 26. Dezember dürfen Mannschaften wieder reisen oder nachmittags trainieren. Insgesamt sind bislang 50 Partien von Absagen betroffen. Selbst ohne eine Olympia-Pause im Februar wird das Nachholen dieser Begegnungen nicht einfach - viele Hallen der NHL-Teams sind für den Zeitraum der Spiele für andere Veranstaltungen gebucht worden.

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe der Entscheidung, die die NHL den Medienberichten zufolge am Dienstag bereits an die Spielergewerkschaft übermittelt hat, äußerten sich NHL-Stars enttäuscht. Der Schwede Victor Hedman von Titelverteidiger Tampa Bay Lightning, der wie Draisaitl noch nie bei Olympia dabei war, sagte: "Das ist etwas, auf das du dich seit sehr langem gefreut hast. Dass wir nicht dahin können, das wird eine Weile weh tun." Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins, der mit Kanada 2010 und 2014 bereits Olympiasieger wurde, meinte: "Das sind Gelegenheiten und Lebenserfahrungen, von denen du nicht viele bekommst als Athlet, vielleicht bekommst du nur eine." (22.12.2021)

Biden will halbe Milliarde Selbsttests verteilen lassen

US-Präsident Joe Biden sieht sein Land angesichts einer heftigen Omikron-Welle gerüstet. "Covid ist ein harter Gegner. Wir haben gezeigt, dass wir härter sind. Wir werden das durchstehen", sagte Biden in einer Ansprache. Der Präsident kündigte außerdem an, Krankenhäuser mit weiterem Militärpersonal unterstützen zu wollen, mehr Impfmöglichkeiten zu schaffen und die Testkapazitäten zu erweitern. An die Menschen im Land sollen 500 Millionen zusätzliche Corona-Selbsttests verteilt werden.

Biden betonte erneut, wie wichtig die Impfung im Kampf gegen das Virus sei, da sie vor einer schweren Erkrankung schütze. Wer geimpft sei, könne die Feiertage so verbringen wie geplant, sagte der Präsident. Das Problem seien die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. "Ihre Entscheidung betrifft nicht nur Sie selbst, sondern auch andere Menschen. Sie setzen andere Menschen einem Risiko aus. Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Nachbarn, Fremde, denen Sie begegnen", so Biden. gerichtet. Zur Omikron-Variante sagte er, es gebe in Südafrika Anzeichen, dass die Zahl der Hospitalisierungen schnell abgenommen habe. Aber man habe in dieser Frage keine Sicherheit. (21.12.2021)