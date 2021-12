Das britische Parlament stimmt an diesem Dienstag über strengere Corona-Regeln ab. Weil sich die Omikron-Variante rasant ausbreitet, sieht sich die Regierung von Premierminister Boris Johnson zu diesem Schritt gezwungen. Doch die eigene Partei rebelliert gegen die Pläne des Premiers. Dutzende Abgeordnete seiner konservativen Partei haben angekündigt, am Dienstag im Parlament gegen die geplanten schärferen Corona-Regeln zu stimmen. Die Regierung will unter anderem die Maskenpflicht ausweiten und den Zutritt zu Nachtclubs und größeren Veranstaltungen nur gegen Vorlage eines Impfpasses oder negativen Tests erlauben.

Die Abgeordneten der Tories begründen ihr angekündigtes Abstimmungsverhalten damit, dass sie befürchten, dass die Maßnahmen schwer umzusetzen seien. Am Wochenende waren Berichte über eine Weihnachtsfeier von Premierminister Johnson im vergangenen Jahr öffentlich geworden. Die Zeitung Sunday Mirror berichtete, Johnson habe vor einem Jahr während des Corona-Lockdowns persönlich - wenn auch virtuell - an einer Weihnachtsfeier in der Downing Street teilgenommen. Auf Fotos war zu sehen, dass weder der Regierungschef, der offenbar als Quizmaster fungierte, noch seine neben ihm platzierten und weihnachtlich kostümierten Mitarbeiter eine Maske trugen. Johnson bestreitet, dass es Weihnachtsfeiern in der Downing Street gegeben habe. Erst vor wenigen Tagen weckte ein Video aus dem Regierungssitz aber erhebliche Zweifel an seinen Aussagen. Die Abgeordneten argumentieren, man könne keine strengeren Corona-Regeln in der Bevölkerung durchsetzen, wenn sich Regierungsmitglieder selbst nicht an die Regeln hielten. Außerdem befürchten sie, dass schärfere Restriktionen die Erholung der britischen Wirtschaft hemmen werden.

Nach Zählung der konservativen Zeitschrift Spectator haben - Stand Montagnachmittag - 77 der 361 Tory-Abgeordnten angekündigt oder angedeutet, dass sie gegen die Regierung stimmen werden. Johnson hat eine Mehrheit von 79 Stimmen im Unterhaus. Der Premier braucht also Hilfe von der Opposition. Die größte Oppositionskraft Labour hat bereits signalisiert, für diese Maßnahmen zu stimmen und so Johnsons Mehrheit zu retten. Johnson und sein Gesundheitsminister Sajid Javid warben am Montag noch einmal um Vertrauen. Der sogenannte Plan B sei verhältnismäßig und unerlässlich für die öffentliche Gesundheit, sagte Johnson.

Erst im Sommer hatte Johnson die Corona-Regeln im größten britischen Landesteil England aufgehoben. Damals sprach er von einem "vorsichtigen, aber unwiderruflichen" Weg aus der Krise. Doch Omikron macht dem Premier einen Strich durch die Rechnung, zumal deutlich wird, dass das viel gelobte Impfprogramm nicht auszureichen scheint. Am Wochenende warnte Johnson vor der "Flutwelle" Omikron. Die Variante breitet sich rasant aus im Land, deshalb musste Johnson zurückrudern. Das nehmen ihm konservative Hardliner übel. (14.12.2021)

Omikron verantwortlich für elf Prozent aller Neuinfektionen in Irland

Irland meldet einen Anstieg von Infektionen mit der Omikron-Variante. Die Virus-Mutante sei derzeit wahrscheinlich für elf Prozent der neuen Covid-19-Fälle in Irland verantwortlich, teilen die Gesundheitsbehörden des Landes mit. Sie prognostizieren einen "sehr schnellen Anstieg" der Omikron-Infektionen in den kommenden Tagen. (14.12.2021)

Corona-Neuinfektionen in der NFL brechen Tageshöchstwert

Die amerikanische Football-Liga NFL hat am Montag 36 Profis auf die Coronaliste gesetzt. Das geht aus einem Bericht auf der NFL-Homepage hervor. Informationen von ESPN zufolge wurde nach dem Bericht ein weiterer Profi positiv getestet, so dass insgesamt 37 Spieler binnen einen Tages auf die Liste gesetzt wurden. Es ist der Höchstwert seit Erfassung der Coronatests in der National Football League, der bisherige Rekord von 24 Spielern stammte aus dem Juli. Laut NFL.com-Bericht hat die Liga alle dazu berechtigten Menschen mit direktem Zugang zu den Profis dazu verpflichtet, sich bis zum 27. Dezember mit einer Booster-Impfung zu schützen.

Mit Stand 30. November waren 94,5 Prozent aller NFL-Profis geimpft, bei weiterem Personal der National Football League soll die Quote bei nahezu 100 Prozent liegen. (14.12.2021)

Kalifornien will wieder die Maskenpflicht

Kalifornien will wieder die Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen einführen. Grund seien die steigenden Corona-Zahlen, die von der neuen Omikron-Variante angetrieben würden, gibt Gesundheitsminister Mark Ghaly bekannt. Die Maßnahme gelte von Mittwoch an. Sie solle einen Monat dauern. Die US-Seuchenbehörde CDC warnt zudem vor Reisen nach Italien, Grönland und Mauritius. Grund seien die hohen Corona-Infektionszahlen dort, heißt es in einer Erklärung. (14.12.2021)

American Airlines: US-Corona-Hilfen haben gesamte Branche gerettet

Die Luftfahrtbranche hat die Pandemie laut der US-Fluggesellschaft nur dank der Corona-Hilfen der US-Regierung überstanden. "54 Milliarden Dollar an Covid-19-Hilfen der US-Regierung haben die Luftfahrtindustrie gerettet", wird Doug Parker, Vorstandsvorsitzende von American Airlines, vor einem Ausschuss des US-Senats am Dienstag ausgesagt. Wären die Hilfen als Darlehen aufgesetzt gewesen, hätte die Branche nur mit Massenentlassungen und einem Stopp des kompletten Flugbetriebs ab April 2020 überlebt - bis die Nachfrage eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs gerechtfertigt hätte. (14.12.2021)

Zahl der Omikron-Infektionen steigt in Großbritannien sprunghaft an

Großbritannien meldet einen sprunghaften Anstieg der Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante. Das Virus verbreite sich mit einer "phänomenalen Quote", teilt Gesundheitsminister Sajid Javid mit. Allein in London seien wahrscheinlich 40 Prozent der Infektionen auf Omikron zurückzuführen. "So etwas haben wir noch nie beobachtet", sagt er dem Fernsehsender Sky News. Die Zahl der Omikron-Infektionen würde sich alle zwei bis drei Tage verdoppeln.

In einer Fernsehansprache hatte Premierminister Boris Johnson am Wochenende große Anstrengungen angekündigt, um die Impfkampagne massiv zu beschleunigen. Er warnte, dass das Vereinigte Königreich vor einer Flutwelle von Infektionen mit der Omikron-Variante stehe. Johnson nannte das Ziel, pro Tag eine Million Dosen zu spritzen und somit bis Ende Dezember jedem Erwachsenen, dessen Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, ein Angebot für eine Booster-Impfung zu machen. Er bezeichnete seinen Plan als eine "nationale Mission", die man so noch nicht gesehen habe. Tatsächlich liegt der bisherige Rekord bei etwa 844 000 verabreichten Dosen pro Tag.

Wie der britische Guardian berichtet, sollen 42 militärische Planungsteams im Vereinigten Königreich verteilt und zusätzliche Impfzentren und mobile Einheiten geschaffen werden. So sollen auch erweiterte Öffnungszeiten am frühen Morgen und späten Abend sowie an den Wochenenden möglich sein.

Johnson sagte, man dürfe sich nicht darauf verlassen, dass bei Infektionen mit der Omikron-Variante die Krankheitsverläufe milder seien: "Machen Sie nicht den Fehler zu denken, Omikron könnte Ihnen und Ihren Lieben nicht schaden." (13.12.2021)

Norwegen will Corona-Regeln verschärfen

Norwegen will noch in dieser Woche die Corona-Maßnahmen verschärfen. Das kündigte Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere an. "Die Situation ist ernst. Die Ausbreitung der Infektion ist zu groß und wir müssen Maßnahmen ergreifen, um diese Entwicklung einzudämmen", sagt er der Nachrichtenagentur NTB. Norwegen verzeichnet bei den Neuinfektionen und den Krankenhauseinweisungen Höchststände, was zum Teil auch auf die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron zurückgeführt wird. (13.12.2021)

Südkorea testet KI-gestützte Gesichtserkennung zur Kontaktverfolgung

Südkorea will mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die Kontaktverfolgung in der Pandemie beschleunigen. Das staatlich finanzierte KI-Projekt in Bucheon, eine dicht besiedelte Stadt am Rande von Seoul, nutze das Material von Überwachungskameras zur Gesichtserkennung und Nachverfolgung von Kontakten infizierter Personen, sagt ein Vertreter der Stadt der Nachrichtenagentur Reuters. Es werde auch kontrolliert, ob der Erkrankte eine Maske getragen habe.

Im Januar soll die neue Technologie in Betrieb genommen werden. Dies geht aus einem 110-seitigen Geschäftsplan der Stadt hervor, der dem Ministerium für Wissenschaft und IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) vorgelegt wurde und den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsparteien äußern Bedenken, dass die Regierung die gesammelten Daten auch nach der Pandemie nutzen werde. (13.12.2021)