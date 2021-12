Die Niederlande stehen möglicherweise vor einem neuen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Ministerpräsident Mark Rutte will an diesem Samstagabend (19 Uhr) neue Verschärfungen ankündigen, teilt die Regierung in Den Haag mit. Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Virus zu einem strengen Lockdown geraten. Eine Entscheidung darüber soll nach einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts am Nachmittag fallen.

Die Experten hatten empfohlen, dass fast alle Geschäfte mit Ausnahme der Supermärkte und Apotheken schließen. Auch Gaststätten, Sport, Kultur, Kinos und Schulen würden geschlossen. Zurzeit gilt ein Abendlockdown - das heißt, dass alles mit Ausnahme von Supermärkten um 17 Uhr schließen muss.

Aus Zahlen aus Amsterdam wird deutlich, dass sich die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante alle zwei bis drei Tage verdoppelt. Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, erwarten die Experten. Vor allem die Krankenhäuser stehen aber noch unter einem so hohen Druck, dass sie nach Befürchtung der Experten einen weiteren Zustrom von Patienten nicht auffangen könnten. (18.12.2021)

Österreich: Einreise ohne Test nur noch für Geboosterte

Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Omikron-Variante weiter. Ohne Testnachweis ins Land dürfen ab 20. Dezember nach Angaben des Gesundheitsministeriums nur noch dreifach geimpfte Menschen. Zweifach Geimpfte und Genesene müssten einen negativen PCR-Test vorlegen. Ansonsten müssten die Reisenden sofort in Quarantäne. Diese Heimquarantäne sei erst zu beenden, wenn nach der Einreise ein negatives Ergebnis bestätigt worden sei. Von den neuen Regeln ausgenommen seien Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten. Der Ausnahmegrund sei durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Sonderregeln gebe es außerdem für Kinder. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel. (18.12.2021)

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Großbritannien: "Partygate"-Ermittler wegen Feiern in eigener Abteilung abgelöst

Simon Case sollte eigentlich herausfinden, ob Ende vergangenen Jahres tatsächlich Weihnachtspartys in Downing Street gefeiert wurden, während genau das im restlichen Großbritannien verboten war - eine äußerst heikle Sache für Premierminister Boris Johnson. Nun berichteten britische Medien, der zur Untersuchung der angeblichen Lockdown-Partys beauftragte oberste Beamte habe in seiner Abteilung selbst Feiern geduldet. Er wurde umgehend abgelöst.

Die an seiner Stelle nun mit den Ermittlungen betraute Sue Gray aus dem Bauministerium genießt in Westminster parteiübergreifend einen guten Ruf. Der Abgeordnete Ian Blackford von der Scottish National Party (SNP) kritisierte allerdings in einem BBC-Interview, dass erneut eine Regierungsbeamtin beauftragt wurde und forderte eine unabhängige Untersuchung. Die stellvertretende Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Angela Rayner, sagte, es gehe nun darum, Vertrauen wiederherzustellen. "Im Moment fragen sich die Leute: Welches Ministerium hat keine Party gefeiert?", sagte sie. Es sei "unglaublich enttäuschend, denn wir wissen alle, was vor sich ging, während diese Partys stattfanden. Menschen konnten ihre Lieben, die im Sterben lagen, nicht sehen und erbrachten unglaubliche Opfer." (18.12.2021)

Omikron führt zu Rekordzahlen in Großbritannien

In Großbritannien sind 93 045 Neuinfektionen nachgewiesen worden und damit so viele wie noch nie seit dem Beginn der Pandemie. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle fiel dagegen auf 111 von 146. Britische Experten haben angesichts von Omikron gewarnt, dass in den kommenden Wochen Rekordwerte bei Neuinfektionen zu erwarten seien.

So sind etwa in Schottland mehr als die Hälfte der Corona-Infektionen inzwischen auf die neue Variante zurückzuführen. Das Land werde von einem "Tsunami"" an Infektionen getroffen, sagte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon. Anfang der Woche hatte Sturgeon die Menschen in ihrem Landesteil bereits dazu aufgerufen, ihre Kontakte auf drei Haushalte zu beschränken. Auch Geschäfte und Gaststätten wurden angehalten, wieder Maßnahmen zur Eindämmung des Virus einzuführen. Auch in Irland gehen 35 Prozent der neu nachgewiesenen Fälle auf die Omikron-Variante zurück. (17.12.2021)

New York verteilt Masken und Selbsttests

Angesichts von steigender Corona-Infektionszahlen will New York in den kommenden Tagen hunderttausende Masken und Selbsttests verteilen. Rund eine Million Masken und rund 500 000 Selbsttests würden ausgegeben, teilte Bürgermeister Bill de Blasio mit. "Es ist offensichtlich, dass die Omikron-Variante mit voller Kraft hier in New York angekommen ist". New York war im Frühjahr 2020 zum Hotspot der Pandemie geworden. Danach hatte sich das Infektionsgeschehen einigermaßen stabilisiert, war zuletzt aber wieder deutlich angestiegen. Die Stadt hatte darauf bereits mit einer wieder verschärften Maskenpflicht reagiert. Zahlreiche Broadway-Shows hatten wegen Corona-Fällen in den vergangenen Tagen bereits Aufführungen absagen müssen. (17.12.2021)

Dänische Regierung schränkt öffentliches Leben erneut ein

Angesichts der stetig steigenden Omikron-Fälle hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen angekündigt, Museen, Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale zu schließen. Restaurants bleiben geöffnet, dürfen aber nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken und müssen um 23 Uhr schließen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung beschlossen, die Schulkinder eine Woche früher in die Weihnachtsferien zu schicken.

Die neuen Maßnahmen sollen am Sonntag um 8 Uhr in Kraft treten und für vier Wochen gelten. "Wir müssen weniger Menschen treffen und Abstand halten", sagte die Regierungschefin. In Dänemark, wo 5,8 Millionen Menschen leben, wurden am Freitag etwa 11 200 neue Corona-Fälle gemeldet, mehr als 20 Prozent davon macht die Omikron-Variante aus. (17.12.2021)

US-Gesundheitsbehörde rät von Johnson & Johnson ab

Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt künftig, andere Corona-Impfstoffe dem Wirkstoff von Johnson & Johnson vorzuziehen. Damit werde eine Empfehlung eines Beratergremiums übernommen, das kurz zuvor einstimmig entsprechend abgestimmt hatte, teilte die CDC am Donnerstag mit. Das Risiko einer Hirnvenenthrombose nach einer Impfung mit dem Präparat des US-amerikanischen Pharmaunternehmens sei höher als bislang bekannt, hieß es von dem Beratergremium zur Begründung. Dutzende Fälle und mindestens neun Todesfälle seien in den vergangenen Monaten registriert geworden.

Neben Johnson & Johnson sind in den USA noch die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen. Die Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson waren im Frühjahr schon einmal vorübergehend ausgesetzt, nachdem erste Fälle von Hirnvenenthrombosen bekannt geworden waren. Jegliche Impfung sei aber besser als keine Impfung, betonte die CDC. Wer keine Impfung mit Biontech/Pfizer wolle oder haben könne, dem werde weiter das Präparat von Johnson & Johnson zur Verfügung stehen. (17.12.2021)

EU empfiehlt Booster-Impfung spätestens sechs Monate nach der zweiten Spritze

Die Europäische Kommission in Brüssel empfiehlt geimpften Personen, innerhalb von sechs Monaten nach der Erstimpfung Auffrischungsimpfungen zu erhalten. "Wir werden ein gemeinsames Konzept für Auffrischungen und die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung sicherstellen. So werden Auffrischungsimpfungen spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen und die Bescheinigung wird darüber hinaus noch drei Monate lang gültig sein", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Sie habe die EU-Staats- und Regierungschefs, die zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammenkamen, über die entsprechenden Empfehlungen der Kommission über Booster-Impfungen und die daraus resultierende Verlängerung der Impfpässe um drei Monate für das Reisen innerhalb der EU bereits informiert. (17.12.2021)