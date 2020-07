Es ist schon einige Monate her, in ganz Deutschland galten strenge Kontaktbeschränkungen, da wurde Karl-Josef Laumann einmal grundsätzlich. "Ich glaube, dass diese Krise das gesellschaftliche Leben in Deutschland verändert - zum Guten", sagte er: "Ich glaube, dass sich manche Menschen jetzt überlegen, was ihnen eigentlich wichtig ist."