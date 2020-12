SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert einen bundesweiten "harten Shutdown", um die Corona-Lage in Deutschland wieder in den Griff zu bekommen. "Wir müssen bis auf das Notwendigste alles herunterfahren. Und zwar schnell", sagt er in "Auf den Punkt", dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Schulen und Geschäfte müssten sofort schließen. Die in Aussicht gestellten Lockerungen über Weihnachten halte er für falsch. Diese würden die Pandemie eher beschleunigen.

Lauterbach erklärt außerdem, dass diese Maßnahmen über den 10. Januar hinaus in Kraft bleiben könnten. So lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz bei maximal 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liege. "Bevor wir das nicht geschafft haben, würde jedes erneute Lockern dazu führen, dass die Zahlen wieder hoch gehen", so der SPD-Politiker. Es könne also sein, dass Clubs und Restaurants bis März oder April nicht öffnen können.

Hoffnung mache ihm, sagt Lauterbach, dass Deutschland aus dem exponentiellen Wachstum heraus sei. Man könne nun von einer stabilen Situation ausgehend die Fallzahlen drücken. "In diesen Luxus waren etwa die Franzosen (zum Zeitpunkt der Ankündigung ihres Shutdowns, Anm. d. Red.) noch gar nicht gekommen." Trotzdem würden die nächsten drei Monate "die mit Abstand schwierigsten in der gesamten Pandemie". Dieser Zeitraum werde gekennzeichnet sein von strikten Maßnahmen, Maskentragen und Lüften. Denn mit den bisherigen Impfstoff-Kandidaten würden bis März maximal fünf bis sechs Millionen Bundesbürger geimpft werden können, was keinen großen Unterschied in der Pandemie-Bekämpfung mache. Jean-Marie Magro

Mehrere Ministerpräsidenten wollen strengen Lockdown

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht fest davon aus, dass es nach Weihnachten bis mindestens zum 10. Januar einen bundesweiten Lockdown im Kampf gegen das Coronavirus geben wird. Es gebe nach seiner Wahrnehmung einen Konsens unter den Länder-Regierungschefs, sagte der Grünen-Politiker. "Davon kann man also ausgehen. Die Bevölkerung kann sich darauf einstellen."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Freitag darauf gedrungen, den Handel schon jetzt "schnellstmöglich" bis zum 10. Januar zu schließen. Hamsterkäufe und überfüllte Läden in der Zeit davor müssten ausgeschlossen werden, sagte er in Düsseldorf. Die Präsenzpflicht für Schulen werde in NRW am Montag vorerst enden. Die Schulferien werden Laschet zufolge um zwei Tage verlängert.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte am Freitag im Kieler Landtag eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen an. Statt maximal zehn Personen sollen sich nur maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen können. Das gelte auch für Weihnachten, ausgenommen sei nur die engste Familie. In Schleswig-Holsteins Schulen wird es von Montag an ab der 8. Klasse keinen Präsenzunterricht mehr geben. Den Schülern der unteren Klassen werde empfohlen, zu Hause zu bleiben. Auch in Niedersachsen können Eltern ihre Kinder von Montag an von der Präsenzfplicht in der Schule befreien lassen.

Bereits am Donnerstag hatten sich einige Ministerpräsidenten für weitere Verschärfungen ausgesprochen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte eine Schließung des Einzelhandels bereits zum vierten Advent. Ihr saarländischer Amtskollege Tobias Hans (CDU) sagte, er befürworte ebenso einen harten Lockdown. Auch Berlin plant deutliche Einschränkungen für den Einzelhandel und die Schulen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus an.

Derweil treiben die Bundesregierung und Ministerpräsidenten die Vorbereitungen für bundesweit strengere Maßnahmen mit hohem Tempo voran. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung stehen Bayerns Regierungschef Markus Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Müller in engem Austausch mit Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz. Nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung soll das Spitzengespräch bereits am Sonntag stattfinden.

Die geplanten scharfen Restriktionen sollen von weiteren Wirtschaftshilfen flankiert werden. Danach sollen alle Branchen, die betroffen sind - etwa Geschäfte des Einzelhandels, die schließen müssten -, finanziell unterstützt werden. Wie in Berlin weiter verlautete, wird auch erwogen, den Freistaat Sachsen finanziell zu unterstützen. Sachsen hat bereits einen landesweiten harten Shutdown verhängt.

Auch Seehofer und Baerbock fordern strengere Maßnahmen vor Weihnachten

Nicht nur mehrere Ministerpräsidenten fordern einen raschen Lockdown. Auch Bundesinnenminster Horst Seehofer (CSU) hält es für falsch, mit schärferen Corona-Maßnahmen bis nach Weihnachten zu warten. In einem Interview mit dem Spiegel forderte er am Freitag einen sofortigen Lockdown. Dies sei die "einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden", sagte der CSU-Politker. Man werde noch Monate danach mit hohen Infektionszahlen zu tun haben, wenn man mit den schärferen Maßnahmen noch bis zu den Festtagen warten sollte. Er zeigte sich verärgert, dass Deutschland den Vorteil, den es sich im Frühjahr in der Pandemie erkämpft habe, jetzt verspielt habe. Verantwortlich für das derzeitige Infektionsgeschehen seien vor allem die unzureichenden Maßnahmen und nicht eine Disziplinlosigkeit der Bürger.

Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert einen deutlich härteren Lockdown ab der kommenden Woche. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie am Freitag: "Wir sollten eine klare Weihnachtspause einläuten, schon jetzt. Wir müssen die Dynamik des Infektionsgeschehens brechen." Läden bis auf solche des täglichen Bedarfs sollten geschlossen werden, Schulen sollten ab Klasse 7 auf Fernunterricht umstellen, sagte die Grünen-Politikerin.

Höchstwerte bei Neuinfektionen und Todesfällen

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle haben einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29 875 Neuinfektionen, wie aus den Zahlen vom Freitagmorgen hervorgeht. Das sind über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23 679 Fällen ebenfalls ein Höchstwert erreicht worden war. Außerdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am Mittwoch erreicht worden.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 20 970.

Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1 272 078 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10.12., 00.00 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 942 100 Menschen inzwischen genesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 1,03 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert schwankt seit einigen Wochen um 1,0 herum und bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1,0, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Lockdown

Baden-Württemberg will wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen das öffentliche Leben im Land weiter herunterfahren. Für die Zeit nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag einen Lockdown an. Sollte jedoch keine bundesweite Lösung gefunden werden, werde man zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anzustreben, sagte Kretschmann.

Bereits am Donnerstag hatte die grün-schwarzen Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden über schärfere Maßnahmen verhandelt. So seien unter anderem zu Anfang kommender Woche eine nächtliche Ausgangssperre sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen geplant, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Wer das Haus tagsüber verlässt, soll das dann nur noch mit einem triftigen Grund tun, etwa für die Arbeit.

Die neuen Auflagen will das Kabinett an diesem Freitag um 12.00 Uhr auf einer Pressekonferenz verkünden. Damit greift Ministerpräsident Winfried Kretschmann einer möglichen Absprache mit den Länder-Regierungschefs und der Kanzlerin vor.

RKI-Chef Wieler zur Corona-Lage: "Das ist besorgniserregend"

Der aktuelle Anstieg der Infektionszahlen sei "besorgniserregend", sagte RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz. "Das Infektionsgeschehen kann schnell wieder kippen. Die Fallzahlen können rasch wieder exponentiell ansteigen. Dafür reichen wenige zusätzliche Fälle aus." Die Kontaktreduktion durch die aktuellen Einschränkungen reiche bislang einfach nicht aus. Es gebe durch die aktuellen Maßnahmen eine Kontaktreduktion von etwa 40 Prozent. Nötig seien aber 60 Prozent. "Wenn das nicht gelingt, dann sehe ich keine andere Möglichkeit", sagte Wieler auf die Frage nach einem harten Lockdown.

In manchen Regionen gelinge es offenbar besser als in anderen, Neuinfektionen zu verhindern, sagte Wieler. Besorgniserreichend sei die Situation vor allem in den ostdeutschen Ländern Sachsen und Thüringen, aber auch in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, sagte Ute Rexroth, Leiterin des RKI-Lagezentrums.

Im Gegensatz zum Sommer gebe ist momentan nicht mehr hauptsächlich einzelne Großausbrüche, sondern es handele sich vielmehr um ein "diffuses Geschehen". Nach RKI-Angaben gibt es im Vergleich zum Frühjahr in etwa doppelt so viele Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen. Deswegen sei es wichtig, das Virus durch weniger Kontakte zwischen Menschen einzugrenzen.

Wieler sagte, Antikörperstudien deuteten darauf hin, dass in einigen Hotspots etwa eine von sieben Personen bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei. Auf die Gesamtbevölkerung gesehen sei das aber anders. "Wir müssen davon ausgehen, dass sich im Durchschnitt der Bevölkerung erst wenige Prozent infiziert haben." Positiv getestet seien in etwa 1,5 Prozent. Auch mit einer eingerechneten Dunkelziffer befinde sich der Wert sicher im einstelligen Bereich.