"Wir werden tun, was notwendig ist": Die Ministerpräsidentenkonferenz wollte am Donnerstag weitere Beschränkungen für den Einzelhandel sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen beschließen - im Bild: eine geschlossene Bar in München.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Am Mittwochabend, bei seinem Impfappell in der Fernsehsendung "Joko & Klaas", sagte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf die Pandemielage: "Wir werden tun, was notwendig ist, es gibt da keine roten Linien." Und: "Dass die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden, das ist meine Aufgabe." Am Morgen danach zeigt sich bereits, was Scholz, die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder sich unter "notwendig" vorstellen.

2 G im Einzelhandel, für Kultur und Freizeit

In einem Entwurf für den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der vom Donnerstagmorgen stammt, ist eine ganze Reihe schärferer Anti-Corona-Maßnahmen aufgelistet. Im Zentrum steht: 2 G im ganzen Land fürs Shoppen, für Kultur und Freizeit. Unabhängig von der Inzidenz vor Ort sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel haben, ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkte. Kontrollieren sollen den Zugang die Geschäfte selbst. Das Gleiche gilt für Kinos, Theater und Gaststätten, wo zusätzlich auch 2 G plus vorgeschrieben werden kann, also ein verpflichtender Testnachweis auch für Geimpfte und Genesene. Nicht erkennbar ist in dem Entwurf, ob Ausnahmen für Kinder geplant sind und für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Weihnachtsmärkte sollen nur unter 2-G-Bedingungen stattfinden dürfen, optional unter 2 G plus. Für Karnevalsveranstaltungen soll generell 2 G plus gelten.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in allen Bundesländern - in einigen gibt es solche Regeln bereits. Künftig sollen sich Ungeimpfte nur noch mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts treffen dürfen; Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen.

Großveranstaltungen

Deutliche Änderungen sind zudem für Großveranstaltungen geplant, im Sport wie in der Kultur. In geschlossenen Räumen dürfen die Besucherkapazitäten nur zu 30 Prozent ausgeschöpft werden; allerhöchstens sollen 5000 Zuschauer erlaubt sein. Die 30-Prozent-Grenze gilt auch für Veranstaltungen im Freien, also etwa Fußballstadien. Allerdings sind hier bis zu 15 000 Zuschauer erlaubt. Eine Frage der tatsächlichen Durchsetzung dürfte der Punkt sein, dass bei derlei Events medizinische Masken getragen werden sollen. Bislang wurde das in den Fußballstadien kaum durchgesetzt. Neben den Kapazitätsgrenzen gilt auch für Großveranstaltungen die 2-G-Regel, mit der Option eines zusätzlichen negativen Tests. Noch nicht einig war man sich in dem Entwurf bei der Option, Veranstaltungen auch ganz absagen zu können beziehungsweise keine Zuschauer zuzulassen; Stichwort: Geisterspiele. Ebenfalls in eckigen Klammern, also ohne Einigkeit: eine Höchstgrenze von 50 Personen für "weiterhin notwendige Veranstaltungen" in Innenräumen und von höchstens 200 Personen im Freien.

Impfpflicht

In Sachen Impfpflicht planen Bund und Länder "eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte", etwa in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Zudem "begrüßen" sie es nun auch, "dass der Deutsche Bundestag zeitnah über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden will". Sie könne von Februar kommenden Jahres an greifen, "sobald sichergestellt werden kann, dass alle zu Impfenden auch zeitnah geimpft werden können".

Clubs und Diskotheken

Geplant ist laut Entwurf, in Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen, Clubs und Diskotheken zu schließen. Unklar war aber noch, von welcher Inzidenz an diese Regel greifen soll. Vorgeschlagen im Entwurf ist eine Schwelle von 350 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Aus Sicht des Bundes, heißt es in dem Papier, seien solche Schließungen jetzt schon rechtlich möglich; trotzdem soll dieser Punkt in einer weiteren Novelle des Infektionsschutzgesetzes "noch einmal unzweifelhaft klargestellt" werden.

Offene Punkte

Apropos Infektionsschutzgesetz: Unklar war am Donnerstagvormittag noch, inwieweit den Ländern durch den Bund wieder ein größerer Instrumentenkasten zur Verfügung gestellt werden soll im Kampf gegen die Pandemie. Die Parteien der künftigen Ampel-Regierung hatten zuletzt im Bundestag die epidemische Notlage auslaufen lassen, so dass einige Regelungen - wie etwa flächendeckende Schließungen von Schulen oder ein genereller Lockdown - von Mitte Dezember an nicht mehr möglich sind. Im Entwurf für den MPK-Beschluss sind zwei Varianten vorgesehen: entweder ein "angemessener Instrumentenkasten", der etwa auch "zeitlich befristete Schließungen von Gaststätten" ermöglichen soll. Oder aber "der gesamte" bislang gültige Instrumentenkasten "mit Ausnahme von XXX". Die drei X könnten dabei beispielsweise für "Schulschließungen" stehen.

Zu finden sind in dem Beschlussentwurf darüber hinaus noch einige Passagen zum Thema Impfen, das zum einen besser organisiert sein ("Bund-Länder-Krisenstab") und zum anderen schneller gehen soll (bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen bis Weihnachten). Auch Apotheker, Zahnärzte, Pfleger "und weitere" sollen deshalb impfen dürfen. Das wäre dann schon ziemlich nah an der jüngsten Forderung von FDP-Chef Christian Lindner über Twitter: "Jeder, der medizinisch verantwortbar eine Spritze halten kann, um eine Impfung zu geben, sollte das in den nächsten Wochen tun dürfen."

"Wir dürfen heute in der Ministerpräsidentenkonferenz keine halben Sachen machen, sondern müssen die vierte Welle entschlossen brechen", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstagmorgen, der aktuell den Vorsitz der Länderrunde innehat. Die Maskenpflicht in Schulen allerdings, die laut MPK-Entwurf nun wieder überall gelten soll, hat Wüsts Bundesland erst just am Donnerstag wiedereingeführt - später als andere Bundesländer.