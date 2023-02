Die Masken- und Testpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssystem sowie Bewohner in Pflegeeinrichtungen endet vorzeitig zum 1. März. Das teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Am Dienstag habe sich das Ministerium mit den Gesundheitsministerien der Länder darauf verständigt. Ursprünglich sollten die bundesweiten Regelungen am 7. April auslaufen. Für Besuche in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen soll demnach aber auch noch weiterhin Maskenpflicht gelten, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Wer Patienten oder Heimbewohner besuche und Arzttermine wahrnehme, müsse weiterhin Maske tragen. "Das sollte uns der Schutz vulnerabler Gruppen wert sein." Lauterbach betonte: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Das Virus ist im Alltag beherrschbar. Und daraus ziehen wir Konsequenzen."

Bundesweit gelten nur noch wenige Maßnahmen. Wer Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen besuchen will, muss eine FFP-2-Maske tragen und einen negativen Test nachweisen können. Das Gleiche gilt für Beschäftigte im Gesundheitssystem. Auch Arztpraxen und Dialyseeinrichtungen dürfen nur mit einer FFP-2-Maske betreten werden. Darüber hinaus dürfen einzelne Bundesländer weitere Maßnahmen beschließen.

Zuletzt war die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen ausgesetzt worden. Diese galt bis zum 2. Februar 2023. Im Nahverkehr gelten nach entsprechenden Regelungen der Länder ebenfalls keine Maskenpflichten mehr. Nach und nach hatten die Bundesländer auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte auslaufen lassen.

