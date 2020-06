Allein in München versammelten sich am Wochenende 25 000 Menschen am Königsplatz um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

Hunderttausende Menschen in aller Welt demonstrieren gegen Rassismus, das hat Wucht. Doch in in der Corona-Krise braucht es kluge Organisationsformen, um das Virus in Schach zu halten.