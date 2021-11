China:Von der "Ära der Öffnung" in die "Ära Xi Jinping"

Von Lea Sahay, Peking

In normaleren Zeiten würde in diesen Tagen der Abschied von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eingeläutet werden. Am Montag kommt das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in seiner jährlichen Sitzung in Peking zusammen, bei dem für gewöhnlich auch zukünftige Spitzenpositionen diskutiert werden.

Eigentlich müsste Xi, wie für chinesische Staatspräsidenten seit der Mao-Ära üblich, nach seiner zweiten Amtszeit den Weg für einen Nachfolger freimachen. Statt dessen dürfte Präsident Xi die viertägige Sitzung nutzen, um seine Stellung vor dem 20. Parteitag im Herbst 2022 weiter zu festigen - und damit seine unbegrenzte Herrschaft zu sichern.

Pekings Machtstrukturen mit seinen undurchsichtigen Plenarsitzungen und verwirrend nummerierten Kongressen mögen aus der Zeit gefallen wirken. Besonders mit Blick auf den Personenkult um Staatsführer Xi Jinping, der sich "Kern der Partei" und "Führer des Volkes" nennen lässt. Wozu sich in Pekings politischem Betrieb überhaupt noch andere Namen merken?

Der Ton in den Staatsmedien ist in den letzten Wochen zudem regelrecht frenetisch geworden, fast jede zweite Geschichte der Nachrichtenagentur Xinhua betonte die außergewöhnliche Führungskraft Xis. Ein Porträt, das am Wochenende über den Parteichef erschien, kam einer Heiligschreibung schon recht nahe: Xi sei ein Mann der Entschlossenheit und des Handelns mit tiefgründigen Gedanken und Gefühlen. Er habe ein Vermächtnis geerbt, aber auch Neues gewagt. Der Parteichef besäße eine zukunftsweisende Vision und sei bereit, unermüdlich zu arbeiten, fabulierte die Xinhua.

Dennoch sind die langweilig anmutenden Plenarversammlungen mehr als eine Pflichtübung. Hier werden Weichen gestellt, die grundsätzlich über wirtschaftliche und politische Entwicklungen des Landes entscheiden. Beim bis dato letzten Treffen vor einem Jahr entschied das höchste Organ des alle fünf Jahre stattfindenden Parteikongresses über die Eckpunkte des Fünfjahresplans. In diesem Jahr dürfte es noch historischer werden.

So erscheint denkbar, dass Parteichef Xi Jinping die Sitzung hinter verschlossenen Türen nutzt, um eine Resolution zur Geschichte der Partei vorzustellen. Das hat es bisher nur zweimal gegeben. 1945 unter Mao Zedong, sowie 1981, nachdem Deng Xiaoping an die Spitze der Macht vorgerückt war und die Reform- und Öffnungspolitik eingeleitet hatte, die Chinas kometenhaften Aufstieg der letzten Jahrzehnte erst ermöglichte.

Pekings Umgang mit Taiwan könnte neu ausgerichtet werden

Mithilfe der historischen Resolution könnte Xi sein Vermächtnis als Parteichef verankern. Darin dürften sich dann nicht nur einige politische Konzepte der letzten Jahre wiederfinden, die nun klarer definiert werden. Zum Beispiel die sogenannte Strategie "der dualen Kreisläufe", mit der Xi die heimische Produktion unabhängiger vom Ausland machen will. Ebenso wie das kryptisch klingende Konzept einer "Schicksalsgemeinschaft der Menschheit", das als Grundlage für ein neues internationales Miteinander nach Vorstellung der KP dienen soll. Auch Pekings künftiger Umgang mit Taiwan könnte neu ausgerichtet werden.

Wichtiger jedoch: Mithilfe der Resolution dürfte der Staats- und Parteichef seinen Anspruch auf seine weitere Herrschaft rechtfertigen. Durch eine Verfassungsänderung hat Xi 2018 bereits die Bedingungen dafür geschaffen, ein drittes Mal als Präsident anzutreten und damit über das Jahr 2023 hinaus zu regieren. Bis dahin war die Position auf zwei Amtszeiten beschränkt - eine Lehre aus der Herrschaft Mao Zedongs, die das Land ins Chaos stürzte.

Die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung vor vier Jahren galt für viele als Tabubruch. Deshalb könnte Xi nun versuchen, seinen Machtanspruch ideologisch weiter zu untermauern. Konkret heißt das: Xi könnte das Ende der Ära der Reform und Öffnung verkünden. Folgen würde die neue Ära des Herrn Xi.

Es geht natürlich in erster Linie um den eigenen Machterhalt. Aus Sicht des Parteichefs befindet sich China jedoch in einer kritischen Phase, einer neuen Ära der Entwicklung, in der die Spannungen zwischen den wirtschaftlichen Erfolgen der letzten Jahrzehnten und der andauernden Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft stetig gewachsen sind. Die neue Staatsräson heißt deshalb "gemeinsamer Wohlstand". Erreicht werden soll dies durch fairere Spielregeln und soziale Umverteilung. In einer Rede im August hat Xi bereits klar gemacht, dass Unternehmen sich in Zukunft nicht nur um den eigenen Profit kümmern, sondern sich auch überlegen müssen, wie die Allgemeinheit davon profitiere. Die grundlegenden Reformen dürften zu einer entscheidenden politischen Priorität werden und Jahrzehnte dauern - dies dann unter Führung Xis natürlich.