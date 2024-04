Die Nachfrage aus anderen Ländern ist ein Grund für die positive Konjunktur: Arbeiterin in einer Textilfabrik in Fuyang in der Provinz Anhui im Osten Chinas.

Von Florian Müller, Shenzhen

Tiktok hat gezeigt, dass globale Technologietrends inzwischen häufig ihren Anfang in China nehmen. Anknüpfend an den Erfolg der Kurzvideoplattform schwappt gerade der nächste Trend in den Westen über: Kurzvideo-Serien. In China nehmen Plattformen mittlerweile erfolgreiche Regisseure unter Vertrag, um Serien zu produzieren, die pro Folge oft nur weniger als zwei Minuten lang sind. In dieser Zeitspanne wird geliebt, betrogen, gemordet. Die Handlung springt so schnell, dass es oft schwerfällt mitzukommen.