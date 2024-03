Volkskongress in China:Soldaten an der U-Bahn und Probleme mit dem Internet

Wenn in Peking auf den Brücken Polizisten campieren, Soldaten an den U-Bahn-Eingängen wachen und der VPN-Tunnel ins ausländische Internet Probleme bereitet, dann wissen die Ortsansässigen: Der Volkskongress, die wichtigste politische Veranstaltung des Jahres in China, steht vor der Tür. Die am Dienstag beginnende Sitzung des chinesischen Scheinparlaments ist streng choreografiert, kleine Details haben eine große Bedeutung. Verunsicherte Bürger und ausländische Investoren hoffen auf Hinweise auf Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft, Diplomaten und Militärs versuchen, am Militärbudget und der Wortwahl rund um Taiwan die Temperatur des aufkommenden Kalten Kriegs mit den USA abzulesen.