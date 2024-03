Angriff per Tastatur: Chinesische Hacker sollen europäische Politiker ins Visier genommen haben.

Von Florian Müller und Hubert Wetzel, Peking/Brüssel

Die Kunst des Spionierens besteht darin, Informationen zu beschaffen, ohne dass es das Zielobjekt bemerkt. Wenn das Ziel sich allerdings beim Auftraggeber beschwert und sogar einzelne Spione beim Namen nennt, ist das ein Gesichtsverlust. Deshalb reagierte die chinesische Regierung nun so empfindlich, als die USA und Großbritannien Sanktionen gegen mutmaßliche chinesische Staatshacker verhängten. Am Dienstag sagte ein Sprecher in Peking, die USA und ihre westlichen Verbündeten würden "Falschinformationen verbreiten". China habe der britischen Regierung mitgeteilt, dass deren "vorgelegte Beweise unzureichend und die entsprechenden Schlussfolgerungen unprofessionell" seien.