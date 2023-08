"Gefährten auf dem Weg zur Entwicklung": Chinas Erster Mann, Präsident Xi Jinping, bei der Begrüßung zu seinem Staatsbesuch in Südafrika.

Von Lea Sahay

Für die Chinesen begann dieser Gipfel mit einem bemerkenswerten Zwischenfall: Zu einem Auftritt beim Brics-Wirtschaftsforum tauchte der chinesische Staatspräsident nicht auf, stattdessen trug sein Handelsminister die Rede vor. Ein Ereignis, das heftige Spekulationen auslöste. In Peking tat das Außenministerium hingegen so, als habe der Termin mit dem Parteichef stattgefunden. Beim späteren Abendessen der Staats- und Regierungschefs saß der kurzzeitig Vermisste dann wieder mit am Tisch.

Anscheinend hatte sein Verschwinden keinen Einfluss auf den Erfolg des Gipfels, denn vor allem China hatte mit Unterstützung Russlands auf eine Erweiterung des Bündnisses gedrungen, wie sie nun beschlossen wurde. China sieht in der sogenannten Brics-Gruppe eine Möglichkeit, ein Gegengewicht zu den USA zu schaffen und westlich dominierte Zusammenschlüsse wie die G-7-Staatengruppe oder das Militärbündnis Aukus zu schwächen. Mit diesem wenden sich Australien, Großbritannien und die USA gegen den wachsenden Einfluss Chinas in der Indopazifik-Region.

"Wichtige Kraft bei der Gestaltung des internationalen Gefüges."

In einer Rede am Mittwoch, die Xi Jinping dann auch wirklich hielt, nannte der Staatschef die Brics-Länder eine "wichtige Kraft bei der Gestaltung des internationalen Gefüges". Entwicklung sei ein unveräußerliches Recht aller Staaten, und "kein Monopol einiger weniger Länder". Die Bündnisstaaten sollten "Gefährten auf dem Weg zu Entwicklung" sein und sich gegen "Abkopplung", "Störung von Lieferketten" und "wirtschaftlichen Zwang" wenden.

Auch wenn Xi die USA nicht erwähnte, dürfte die Kritik gegen Washington gerichtet sein: "Gegenwärtig steht die Welt immer noch im Schatten der Mentalität des Kalten Krieges", sagte Chinas Präsident und sprach von einer "kritischen geopolitischen Lage". Peking fühlt sich unter anderem durch die US-Sanktionen gegen seine Halbleiterindustrie in die Ecke gedrängt.

Während Peking davon auszugehen scheint, dass es eine geeinte Allianz freiheitlicher Staaten nicht mehr verhindern kann - die aus Pekings Sicht seinen Aufstieg zur Weltmacht verhindern will -, konzentriert sich die Führung lieber auf andere Partner. Diese sollen das Land bei seinen eigenen Machtambitionen stützen und neue Absatzmärkte im globalen Süden erschließen. Ziel dürfte dabei weniger sein, langfristig ein neues, faireres Forum mit gleich verteilten Kräften zu schaffen, als vielmehr eine von China dominierte Ordnung.

Russland kommt dabei eine wichtige Rolle zu: Nicht einmal drei Wochen vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine versprachen sich beide Staaten eine "grenzenlose Freundschaft", in einem gemeinsamen Manifest kündigten Xi und Wladimir Putin eine "neue Ära in der Weltordnung" an. Zum ersten Mal sprach sich China damals auch dafür aus, eine Nato-Erweiterung zu stoppen. Seitdem hat Peking seine Angriffe gegen das Bündnis noch verschärft, die Staatsmedien nannten die Allianz jüngst einen "todbringenden Mörder" im Dienste der USA. Peking verdächtigt die Nato, mittelfristig in den indopazifischen Raum zu drängen, um dort gegen China vorzugehen.

Die USA seien "größter Profiteur des Blutvergießens" in der Ukraine, heißt es in Peking

Peking hat den russischen Angriff bis heute nicht verurteilt. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns veröffentlichte China ein Positionspapier mit zwölf Punkten, in dem es sich als Friedensvermittler inszeniert und vor einer angeblichen "Block-Konfrontation" warnte. Den Aggressor Russland kritisierte das Land nicht. Auch in Südafrika stellte der chinesische Staatspräsident seine Haltung gegenüber dem brutalen Überfall nicht klar. Xi erklärte vielmehr, alle Länder sehnten sich nach einem "stabilen Sicherheitsumfeld". Wenn "man nach absoluter Sicherheit auf Kosten der Interessen anderer Länder strebt, wird man sich letztlich selbst schaden". Eine Haltung, mit der China schon in der Vergangenheit Russland verteidigt hat.

Die "Ukraine-Krise" habe sich aus "komplexen Gründen" zu dem Punkt entwickelt, wo sie heute sei, sagte Xi. Bei einer Lösung dürfte keinesfalls "Öl ins Feuer" gegossen werden. In öffentlichen Äußerungen vermeiden chinesische Offizielle häufiger das Wort Krieg. Zu Hause wird die Kommunistische Partei hingegen klarer: Die Staatspresse erklärt die USA und Nato zum Aggressor, Washington sei "größter Profiteur des Blutvergießens in Europa".

Interessant an der Brics-Erweiterung sind neben Äthiopien und Argentinien vor allem die baldigen Neumitglieder aus dem Nahen Osten: Ägypten, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Erst jüngst war es Peking gelungen, den Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran das Versprechen abzuringen, sich miteinander zu versöhnen. In einer Region, in der sonst vor allem Washington seinen Einfluss geltend macht. Mit der Erweiterung ist Peking nun der nächste Verhandlungserfolg gelungen.