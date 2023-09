Familie:Karlsruhe verhandelt über Rechte leiblicher Väter

Victor spricht noch nicht sonderlich gut für einen Dreijährigen, aber für ein Wort hat er gleich eine doppelte Verwendung. Wenn er Torsten Emmling trifft, alle 14 Tage am Freitag, dann lacht er, stürmt auf ihn zu und ruft "Papa". Wenn er wieder zu Hause ist bei der Mutter, dann hat er für ihren Lebensgefährten auch nur dieses Wort: Papa. So jedenfalls erzählt es Torsten Emmling (Namen von Vater und Sohn geändert) am Telefon - und klingt ein wenig traurig dabei. Denn Victors Vater ist, rechtlich gesehen, nicht er, sondern Papa II. Trotzdem hat der kleine Victor recht, wenn er auch den Freitagnachmittagsvater Papa nennt: Emmling ist sein leiblicher Vater.

Als Victor im April 2020 zur Welt kam, lebten die Eltern noch unter einem Dach, nicht weit von Halle. Die Beziehung war gerade ein Jahr alt. Victor war für seine Mutter das Kind Nummer sechs, Emmling war der Vater Nummer vier. Die Beziehung sollte nur noch ein paar Wochen halten, die Mutter wandte sich nach Emmlings Schilderung einem anderen Mann zu. Aber in den ersten Monaten nahm der 44-Jährige den Jungen häufig zu sich, zuerst jeden Nachmittag, dann mehrmals pro Woche. Sein Verfahren zur Anerkennung der Vaterschaft lief bereits.

Kann der Bio-Papa, der hier Beschwerde einlegt, auch gesetzlicher Papa sein?

Ende Juli, der Junge war drei Monate alt, kam der harte Schnitt. Keine weiteren Besuche bei Victor, habe ihm die Mutter per SMS mitgeteilt. Kurz darauf erkannte der neue Mann an ihrer Seite die Vaterschaft an, die Mutter stimmte zu, der Standesbeamte machte den Stempel drauf. Er war Emmling zuvorgekommen. In diversen Prozessen habe er dann wenigstens ein Umgangsrecht durchgesetzt, die Reste seiner Vaterschaft, wenn man so will. Nun ist er der Freitagpapa, alle 14 Tage, drei Stunden lang.

An diesem Dienstag verhandelt das Bundesverfassungsgericht über die Beschwerde des verhinderten Vaters, formuliert von seiner Anwältin Franziska Köpke. Es geht nicht nur um den Freitag, nicht nur um gelegentliche Besuche. Sondern um die Frage, ob er selbst doch noch zum Vater werden kann, auch rechtlich gesehen.

Im Zentrum des Streits steht Paragraf 1600 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Danach kann der leibliche Vater die behördlich festgestellte Vaterschaft eines anderen Mannes zwar anfechten - aber eben nur dann, wenn dieser nicht in einer "sozial-familiären Beziehung" mit dem Kind lebt. Dahinter steckt der richtige Gedanke, dem Kind den Vater zu lassen, der die faktische Verantwortung übernommen hat. Ein Erzeuger, der sich womöglich rasch davongemacht hat, soll nicht eine real existierende Familie sprengen dürfen, nur weil er sich irgendwann doch auf sein Kind besonnen hat. Der Paragraf errichtet einen Schutzzaun um die gelebte Familie.

Was aber, wenn der Erzeuger es ernst meint mit dem Vatersein, auch wenn die Beziehung zerkracht? Zwingt der gut gemeinte Paragraf ihn in ein Rennen, das er kaum gewinnen kann? Weil die Mutter den Ex leicht hinausdrängen kann, wenn sie nur den neuen Lebenspartner als fürsorglichen Kümmerer präsentiert? Denn die Standesbeamten prüfen nicht aufwendig, welche Konstellation dem Wohl des Kindes dient. Sie hören, was die Mutter sagt.

Wie stark oder schwach die Rechte des verhinderten Vaters sind, ist unklar

Das Problem ist nicht neu. Schon vor zehn Jahren hatte das Oberlandesgericht Bremen die für den biologischen Vater schier unüberwindliche "Sperrwirkung" dieser sozial-familiären Beziehung für bedenklich gehalten. Allerdings schien das Problem gelöst zu sein, denn das Bundesverfassungsgericht höchstselbst hatte 2018 für den leiblichen Vater eine Ausweitung des Anfechtungsrechts verfügt. Das war zwar nur ein kleiner Kammerbeschluss und kein Urteil eines achtköpfigen Senats, aber immerhin.

Mit diesem Rückenwind hätte Emmling seinen Prozess eigentlich gewinnen können. Vor zwei Jahren kam allerdings eine Entscheidung des Bundesgerichtshof (BGH) dazwischen, die den umstrittenen Paragrafen doch wieder enger verstanden wissen wollte. Wie stark oder schwach die Rechte des verhinderten Vaters sein sollten, blieb im Unklaren.

Was aber treibt das Verfassungsgericht - eigentlich zuständig für die großen Linien im Grundgesetz - in diesem eher kleinteiligen Streit um? Laut Verhandlungsgliederung will sich der Erste Senat über den "Erkenntnisstand zu den Bedingungen stabiler Bindungen bei Kindern" informieren lassen. Darin steckt eine große Frage: Wie wichtig sind eigentlich die Gene für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern?

Dazu muss man wissen, dass der biologische Vater, sofern er keinen Trauschein besaß, ursprünglich ein rechtliches Nichts war. In den vorbereitenden Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 stand: "Die durch die Natur zwischen dem unehelichen Kinde und seinem Erzeuger geknüpften Bande führen in den wenigsten Fällen zu einer innigeren Verbindung zwischen den beiden." Erst 1969 wurde überhaupt anerkannt, dass die beiden verwandt waren. Aber die Vaterschaft gegen den Ehemann der Mutter durchsetzen? Undenkbar.

Der Juristinnenbund warnt vor einer Stärkung der biologischen Elternschaft

2003 eröffnete das Bundesverfassungsgericht dem leiblichen Vater zumindest die Chance auf eine rechtliche Vaterschaft. Trotzdem bleibt ihm bis heute eher die Rolle des Störenfrieds, dem man lieber kein Klagerecht zugesteht. Weil in der sozialen Familie, so lautet die Prämisse, am besten für das Kind gesorgt ist.

Wird das Verfassungsgericht nun davon abrücken und den Bio-Vater aufwerten? Der Marburger Professor Tobias Helms, der in Karlsruhe als Sachverständiger auftritt, hatte beim Deutschen Juristentag 2016 in Zweifel gezogen, ob die "sozial-gelebten Bande zwischen rechtlichem Vater und Kind wirklich so tragfähig und beständig sind, wie das Gesetz zu unterstellen scheint". Und zwar deshalb, weil seine Verbindung zum Kind letztlich an der Beziehung zur Frau hänge. Sagt die Mutter Nein zum Mann, geht dem Kind womöglich der Vater verloren, heißt das.

Der Deutsche Juristinnenbund indes warnt eindringlich davor, pauschal die biologische Elternschaft zu stärken. Denn wenn ein zweiter Vater ins Spiel gebracht werde, "dann erhöht sich das Konfliktpotenzial enorm", sagt Rechtsanwältin Lucy Chebout. Zum Beispiel könnte er, wenn er erst einmal den Status als Vater hat, gestärkt in eine unschöne Schlacht ums Sorgerecht ziehen. Im Streit um Elternrechte gebe es aber zahllose denkbare Konstellationen, sodass pauschale Lösungen problematisch seien.

Hinzu kommt: Das Bundesjustizministerium arbeitet derzeit an der vereinbarten Änderung des Abstammungsrechts, um eine Co-Elternschaft lesbischer Paare zu erleichtern. Doch die Reform lässt auf sich warten. Weshalb Skeptiker vermuten, das Ministerium warte auf ein Karlsruher Urteil zum Bio-Vater. Eine gute Nachricht für gleichgeschlechtliche Eltern ist das eher nicht.