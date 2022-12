Im Parlament sitzen 736 Abgeordnete, so viele wie noch nie zuvor. Die Bundestagspräsidentin will das nicht länger hinnehmen - und formuliert ein klares Ziel.

Von Robert Roßmann, Berlin

Der Deutsche Bundestag ist so groß wie nie zuvor in seiner Geschichte - im Parlament sitzen 736 Abgeordnete, dabei liegt die Regelgröße bei 598. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will das nicht länger klaglos hinnehmen. Sie fordert das Parlament jetzt auf, endlich etwas dagegen zu unternehmen. "Ich appelliere mit Nachdruck an die Fraktionen des Bundestages, recht bald und mit einer breiten Mehrheit zu einer Einigung über eine Wahlrechtsreform zu kommen", sagte Bas der Süddeutschen Zeitung. "Eine klare Entscheidung über die Grundzüge einer Wahlrechtsreform" müsse "spätestens Anfang 2023 getroffen werden".