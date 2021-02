Der Angeklagte soll Grundrisse des Bundestaggebäudes an russische Geheimdienste weitergegeben haben.

Die Bundesanwaltschaft hat bereits am 12. Februar gegen einen deutschen Staatsbürger Anklage wegen Verdachts der geheimdienstlichen Tätigkeit erhoben. Jens F. arbeitete in einer vom Deutschen Bundestag beauftragten Firma die für die Wartung elektronischer Geräte im Parlament zuständig war.

"Vor diesem Hintergrund hatte der Angeschuldigte Zugriff auf PDF-Dateien mit den Grundrissen der vorgenannten Liegenschaften", heißt es in einer von der Bundesanwaltschaft am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Ihm wird vorgeworfen, spätestens seit Ende Juli 2017 bis September 2017 den Plan gefasst zu haben, die Informationen an russische Geheimdienste weiterzugeben. Jens F. soll vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin der Prozess gemacht werden.

Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, soll er die PDF-Dateien entwendet, auf einem eigenen Datenträger gespeichert und an einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin weitergegeben haben. Dieser Mann soll hauptamtlich für den russischen Militärgeheimdienst GRU tätig sein.