Muss Deutschland an seinen Grenzen härter gegen Flüchtlinge vorgehen? Darüber debattiert heute der Bundestag auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit zwölf Punkten zur Begrenzung der irregulären Migration. Die Union hatte in den vergangenen Tagen gefordert, Zuwanderer an den deutschen Grenzen abzuweisen.

Die Generaldebatte startet mit heftiger Kritik aus der Union. In Richtung Bundesinnenministerin sagt CSU-Politiker Alexander Dobrindt: "Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung der Migrationskrise". Faeser trage die Schuld daran, dass in Europa keine gemeinsame Lösung gefunden werde. Faeser feiere zwar den Asylkompromiss, würde ihn aber auf europäischer Ebene torpedieren.

Laut Dobrindt hat die Ampelregierung die Pull-Faktoren deutlich ausgeweitet, wie etwa mit dem im Dezember verabschiedeten Chancen-Aufenthaltsrecht. Verschärft wurde es mit dem Vorschlag Faesers, den Familiennachzug auszuweiten.

Faeser konterte auf die Kritikpunkte Dobrindts. Sie habe eigentlich konstruktive Vorschläge der Union loben wollen, allerdings habe der CSU-Politiker nur die Debatte angeheizt. Mit Aussagen des CDU-Vorsitzenden Merz zu "Sozialtouristen" aus der Ukraine würde die Partei auf dem Rücken von Menschen, die von Krieg und Terror bedroht werden, Stimmung machen. "Das ist Populismus pur und stärkt die Rechtsextremen", meint Faeser.

Die Bundesregierung arbeite bereits intensiv mit Kommunen und Länder zusammen und habe "echte Lösungen" hervorgebracht. Als Beispiel nennt Faeser die Bundespolizei, die an den Grenzen personell aufgestockt worden sei. Zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität habe Faeser die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Polen und Tschechien verstärkt und eine gemeinsame Taskforce gegründet. Im Gegensatz zur Union würde das Innenministerium nun deutlich strenger gegen die Schleuser vorgehen, meinte Faeser. Ihnen würde schneller die Aufenthaltsgenehmigung entzogen. "Wir haben Reformen auf den Weg gebracht, die wirken, im Gegensatz zu Ihnen", sagte Faeser mit Blick auf die CDU. Die Innenministerin widerspricht zudem einem Medienbericht, wonach sie die im Koalitionsvertrag angekündigten Erleichterungen zum Familiennachzug von Flüchtlingen derzeit konkret angehen will.

Kretschmer will Aufnahme von Flüchtlingen begrenzen

Zuvor hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine jährliche Flüchtlingsaufnahme vorgeschlagen - das Wort Obergrenze kam ihm aber nicht über die Lippen. "Wir sollten uns auf eine realistische Größenordnung verständigen, beispielsweise 200 000 Flüchtlinge pro Jahr", sagte der CDU-Politiker der Freien Presse. Die EU könne Polen bei der Sicherung der Außengrenzen unterstützen und Deutschland habe die Möglichkeit zu Kontrollen an deutschen Grenzen, sagte Kretschmer. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine solche Obergrenze gefordert.

Kritik an der Ampelregierung kommt auch von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Andrea Lindholz. Zur aktuellen Lage an den deutschen Grenzen sagte die CSU-Politikerin der Rheinischen Post: "Die Bundesinnenministerin ist damit erkennbar überfordert, die Außenministerin praktisch untätig." Der Bundeskanzler müsse das Thema jetzt zur Chefsache machen, die Bundespolizei benötige sämtliche Befugnisse für Zurückweisungen an den Grenzen. Erforderlich seien lageangepasste Kontrollen an den Binnengrenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am späten Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" nochmals die Weigerung der Bundesregierung bekräftigt, in Italien ankommende Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. "Italien hält sich nicht an die Dublin-Rückübernahme. Und solange Italien das nicht macht, werden wir auch keine weiteren Geflüchteten aufnehmen", sagt Faeser. In der Europäischen Union sei ein Solidaritätsmechanismus verabredet. Rom müsse jetzt wieder auf Deutschland zugehen und seinen Verpflichtungen nachkommen.