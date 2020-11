Polizisten setzten am Mittwoch Wasserwerfer ein, um die Versammlung in der Nähe des Reichstagsgebäudes aufzulösen.

Abgeordnete der AfD sollen vor der Abstimmung zum erneuerten Infektionsschutzgesetz am Mittwoch Störer ins Reichstagsgebäude eingeschleust haben. Diese sollen dann auf den Fluren während der Debatte Abgeordnete bedrängt haben, darunter Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). An diesem Donnerstagnachmittag befasst sich der Ältestenrat des Bundestags mit dem Verdacht.

"Sollte es sich erweisen, dass AfD-Abgeordnete Personen Zugang zum Reichstag verschafft haben, die gezielt Druck auf Abgeordnete ausgeübt oder daran gehindert haben, ihren Mandatspflichten nachzukommen, dann muss das ein Nachspiel haben", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Das wäre grob unparlamentarisch. Wir werden der Sache in jedem Fall im Ältestenrat nachgehen."

AfD: Bislang "keinerlei Erkenntnisse"

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, hatte am Mittwochabend erklärt, seiner Fraktion lägen keinerlei Erkenntnisse vor, dass AfD-Abgeordnete unbefugte Personen in den Bundestag eingeschleust hätten. "Sollten Gäste, die von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldet und die vom Bundestag überprüft worden sind, gegen die Hausordnung verstoßen haben, werden wir diesen Vorwürfen nachgehen."

Die normalerweise gültige Regelung, wonach Abgeordnete sechs unangemeldete Besucher mit in den Bundestag nehmen können, wurde für den Mittwoch aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Alle Besucher mussten also angemeldet werden. Generell müssten Besucher weiterhin die Sicherheitsschleuse passieren; ihre Personalien würden auf Auffälligkeiten in Polizeidatenbanken geprüft, erklärte ein Sprecher des Bundestags.

YouTube-Video zeigt Frau, die Altmaier offenbar beleidigt

Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat ein AfD-Abgeordneter bestätigt, dass eine Frau auf seiner Liste zu der Sitzung eingeladen wurde. Es soll sich um jene Frau handeln, die Wirtschaftsminister Altmaier mit Fragen bedrängt, ihn dabei gefilmt und beleidigt hat. Dies ist auf einem YouTube-Video zu sehen. Die Frau redet auf Altmaier ein und sagt dabei unter anderem: "Er hat kein Gewissen." Offenbar meint sie damit den Minister. Altmaier entgegnet, er vertrete seine Wähler. "Sie dürfen gerne demonstrieren, aber ich habe mein freies Gewissen." Auch weitere Aktivisten gelangten demnach auf AfD-Einladung in den Bundestag.

Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios ergeben ein ähnliches Bild. Demnach bestätigte der AfD-Abgeordnete Udo Hemmelgarn, sein Büro habe den Verschwörungsideologen Thorsten Schulte als Gast im Reichstagsgebäude angemeldet. Allerdings sei klar verabredet gewesen, außer mit Abgeordneten der AfD keine Fotoaufnahmen zu machen.

Die anderen Personen hätte Hemmelgarn nicht eingeladen, ließ er die ARD wissen. Die Frau aus dem Video mit Altmaier soll über das Büro von Petr Bystron Zugang zum Bundestag bekommen haben, will die ARD aus AfD-Kreisen erfahren haben. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Bystron bestritt dies gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio nicht.

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Anfrage, er habe die Frau, die offenbar Altmaier bedrängte, vor dem Plenarsaal getroffen. Sie habe ihn gefragt, wie er abstimmen wolle. Er habe an dieser Stelle nicht mit einem Treffen gerechnet und sei weitergegangen. Die Frau habe einen Gästeausweis an der Jacke gehabt, wie ihn Besucher bekämen, die von Fraktionen oder einzelnen Abgeordneten angemeldet worden sein.

Abgeordnete verlangen umfassende Aufklärung

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) betrachtet den Vorfall als Nötigung und fordert Konsequenzen für die daran beteiligten Abgeordneten. "Ich gehe davon aus, dass dieser Fall nicht nur im Ältestenrat behandelt wird", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Es müssen auch empfindliche Sanktionen für die beteiligten Abgeordneten erwogen werden."

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, schrieb auf Twitter: "Es ist ungeheuerlich! Wir werden unsere Demokratie und das Parlament gegen Feinde der Demokratie verteidigen." Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) solle in der Sitzung des Ältestenrats einen umfassenden Lagebericht vorlegen.

Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU) verlangte dem Portal The Pioneer zufolge eine Aufklärung im Ältestenrat. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nannte das Verhalten der AfD "absolut undemokratisch und unwürdig". Diese habe "immer das erklärte Ziel vor Augen, unser demokratisches System zu destabilisieren", zitiert ihn der Spiegel.

Justizministerin Lambrecht verteidigt den Einsatz von Wasserwerfern bei Demo

Während die Politiker am Mittwoch im Bundestag über die Novelle des Infektionsschutzgesetzes diskutierten, demonstrierten Kritiker der Corona-Maßnahmen nur wenige Hundert Meter entfernt rund um das Brandenburger Tor - größtenteils ohne Abstand und ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Polizei löste die Versammlung deshalb gegen Mittag auf. Erstmals seit Jahren nutzte sie dabei auch Wasserwerfer - allerdings besprühte sie die Demonstrierenden nur, scharfe Wasserstrahlen gab es nicht.

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Einsatz von Wasserwerfern gebilligt. Wenn Auflagen wie Maskenpflicht oder Abstandhalten bewusst missachtet würden, müsse die Versammlung aufgelöst werden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe zufolge. "Der Staat muss zeigen, wer in diesem Land das Gewaltmonopol hat. Es kann nicht sein, dass der Staat resigniert, wenn viele Demonstranten kommen, um bewusst die Regeln zu verletzen."

Die Behörden hatten schon zuvor befürchtet, dass es ein schwieriger Einsatz werden könnte und Personen versuchen könnten, in den Bundestag zu gelangen. Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft hatte von einer "Mammutaufgabe" gesprochen. Kundgebungen direkt in den Bereichen um Bundestag und Bundesrat hatte das Bundesinnenministerium deshalb verboten.