Von Daniel Brössler, Berlin

Die Bundesregierung hat Konsequenzen aus der teils harschen Kritik an ihrer Informationspolitik gezogen und eine bisher vertrauliche Liste der bisherigen und geplanten Waffenlieferungen an die Ukraine veröffentlicht. Man habe nun entschieden, das Verfahren zur Veröffentlichung der militärischen Unterstützungsleistungen an die Praxis enger Verbündeter wie der USA anzupassen, teile Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag in Berlin mit. Bisher hatte die Bundesregierung nur unvollständig über die Lieferungen unterrichtet und dabei auch Sicherheitsgründe angeführt. Ab sofort soll die jeweils aktuelle Liste im Internet abrufbar sein.

Als "Panikreaktion" bezeichnete der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul die Veröffentlichung. Sie zeige, dass die Bundesregierung "alarmiert ist und schwimmt", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Auslöser der Veröffentlichung sei die von der Union für diesen Mittwoch angekündigte Einbringung eines Antrags in den Bundestag, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, "unverzüglich" von der Industrie angebotene schwere Waffen wie Panzer und Artilleriesysteme an die Ukraine zu liefern. "Grotesk" erscheine, dass die Regierung jetzt Informationen freigebe, die sie zuvor mit Verweis auf eine mögliche Gefährdung der Lieferungen nicht einmal in geheimen Sitzungen des Verteidigungsausschusses habe preisgeben wollen. "Warum die Regierung das jetzt anders sieht, muss sie erklären", forderte Wadephul.

Der nun veröffentlichten Liste zufolge hat Deutschland unter anderem 500 Fliegerabwehrraketen vom Typ Stinger, 100 000 Handgranaten, 14 900 Panzerabwehrminen, 2700 Fliegerfäuste vom Typ Strela, 16 Millionen Schuss Handwaffenmunition sowie Maschinengewehre, Sanitätsmaterial, Sprengladungen, Lastwagen, Kleinbusse und Geländewagen geliefert. Laufend versorgt wird die Ukraine aus Deutschland auch mit dringend benötigtem Diesel und Benzin. Noch geliefert werden sollen der Liste zufolge unter anderem sieben Panzerhaubitzen 2000 und 30 Flakpanzer vom Typ Gepard mit etwa 6000 Schuss Munition. An beiden Systemen werden ukrainische Soldaten derzeit noch in Deutschland ausgebildet. Auch das Artillerieortungsradar Cobra, drei Mehrfachraketenwerfern Mars und andere Militärgüter sollen noch auf den Weg gebracht werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt zunehmend verärgert auf die Kritik reagiert, Deutschland unterstützte die Ukraine im von Russland begonnenen Angriffskrieg nicht ausreichend. "Wir unterstützen die Ukraine auch mit der Lieferung von Waffen und wir werden das weiterhin tun, solange die Ukraine unsere Unterstützung benötigt", hatte er vergangene Woche bei seinem Besuch in Kiew bekräftigt und dabei unter anderem auf die geplante Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T verwiesen, das eine ganze Großstadt gegen Luftangriffe verteidigen könne. Kritik an angeblich schleppenden Lieferungen wies Scholz wiederholt mit Verweis auf die Notwendigkeit zurück, ukrainische Soldaten an komplizierten Waffensystemen auszubilden.