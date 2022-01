Von Daniel Brössler, Berlin

Seit Wochen bang erwartet, nimmt sie nun Gestalt an: die "Wand". Gemeint ist der in anderen Ländern schon beobachtete rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen aufgrund der deutlich ansteckenderen Omikron-Variante. Nun vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) wie erwartet auch für Deutschland sprunghaft steigende Zahlen. Am Donnerstag berichtete das RKI in seiner täglichen Statistik von 64 340 Corona-Neuinfektionen. Das waren 21 570 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 285,9 von 258,6 am Vortag.

Diese Zahlen liefern den Rahmen für die Bund-Länder-Beratungen an diesem Freitag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und Regierungschefs der Länder hatten diesen Termin schon vor Weihnachten vereinbart - in der Annahme, dass neue Maßnahmen nötig werden würden im Umgang mit der "Wand". In einer Stellungnahme verwies der Corona-Expertenrat am Donnerstag zwar auf den offenbar milderen Krankheitsverlauf nach Omikron-Infektionen, gab aber keine Entwarnung. "Die starke Infektionsdynamik und die damit verbundene hohe Zahl von parallel auftretenden Erkrankungen" drohe diesen Vorteil gegenüber der Delta-Variante "quantitativ aufzuwiegen".

In der Konsequenz geht es um eine auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinende Mischung aus Lockerungen und Verschärfungen. Gelockert werden sollen die Quarantäne-Regeln, um auch bei deutlich mehr Infizierten und Isolierten zentrale Bereiche des öffentlichen Lebens aufrechterhalten zu können. Verschärfungen diskutiert werden hingegen für Regeln, die der Verringerung der Kontakte dienen. "Wir werden wahrscheinlich noch einmal zulegen müssen", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwochabend im ZDF, wurde aber nicht konkret.

Das könnte auch daran liegen, dass das Thema auch innerhalb der Bundesregierung nicht unumstritten ist. "Wir sollten alles tun, so viel gesellschaftliches Leben wie möglich zu erhalten", stellte FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner am Donnerstag klar. Es sei die neue Krisenstrategie der Bundesregierung, auf Boostern und auf maßvolle Kontaktbeschränkungen zu setzen "und nicht auf pauschale und flächendeckende Schließungsmaßnahmen oder gar Lockdowns".

In den Ländern wurde überdies die unbefriedigende Datenlage moniert. "Mir ist es lieber, wir beraten morgen und entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist", sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei Bild-TV. Als wahrscheinlich gilt allerdings die Einigung auf eine 2-G-plus-Regel für die Gastronomie. Sie sieht vor, dass Zugang zu Lokalen nur Geimpften oder Genesenen mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test gewährt wird.

Man könne überlegen, wo in 2-G-Bereichen noch Potenzial für 2 G plus sei, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Er setze aber darauf, "dass man das in Deutschland einheitlich definiert". Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), forderte möglichst einheitliche Maßnahmen. "Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern bereits strenge Maßnahmen eingeführt, die wir uns jetzt bundesweit erhoffen, zum Beispiel 2 G plus", sagte sie dem Spiegel.

Weitgehende Einigkeit herrschte, dass die Quarantäneregeln der neuen Lage angepasst werden müssen. "Ein hohes Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel kann innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine medizinische Versorgung in Deutschland gefährden", warnte der Expertenrat. Erforderlich sei eine "ausgewogene Quarantäneregelung", die gleichzeitig den Erfordernissen des Infektionsschutzes insbesondere für vulnerable Gruppen gerecht werde.

Am Mittwoch hatten sich die Gesundheitsminister der Länder in Grundzügen auf Anpassungen verständigt. So soll unter bestimmten Voraussetzungen eine verkürzte Isolation für Corona-Infizierte möglich sein. Geimpfte Personen, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur wie etwa in Krankenhäusern, bei der Polizei oder der Wasserversorgung arbeiten, sollen mit einem negativen PCR-Test die Isolation "zum Zweck der Arbeitsaufnahme" bereits nach fünf Tagen verlassen können, sagte die sachsen-anhaltische Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Für symptomfreie geimpfte enge Kontaktpersonen soll demnach die Dauer der Quarantäne auf sieben Tage reduziert werden.

Allerdings herrschte unter den Regierungschefs der Länder die Sorge, dass die Regeln zu unübersichtlich werden könnten - zumal auch aus der Wirtschaft Forderungen nach Sonderregeln kamen, um etwa die Lieferungen von Lebensmitteln, Medikamenten oder Heizmaterial sicherzustellen.