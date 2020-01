Hamburg (dpa/lno) - Fünf Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen die beiden Bürgermeisterkandidaten von SPD und Grünen, Peter Tschentscher und Katharina Fegebank, heute zu einem ersten Wahlduell aufeinander. Veranstaltet wird die Runde in der Bucerius Law School von "Zeit:Hamburg". Im Zentrum dürften die Verkehrs-, Wohnungs- und Klimapolitik stehen.

Die Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Fegebank fordert Amtsinhaber Tschentscher bei der Wahl direkt heraus und will die erste Frau an der Spitze eines Hamburger Senats werden. In Umfragen liegen beide Parteien bei knapp unter 30 Prozent in etwa gleich auf - mit deutlichem Abstand vor CDU, Linken, FDP und AfD. Eine deutliche Mehrheit für SPD und Grüne, die Hamburg seit 2015 regieren, wäre damit sicher, fraglich nur, unter welcher Führung.