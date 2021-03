Boris Johnson ARCHIV - 24.12.2020, Großbritannien, London: Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, spricht nach dem Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen bei einer Pressekonferenz in der Downing Street. (Zu dpa: 'Johnson bietet Austragung zusätzlicher EM-Spiele in Großbritannien an') Foto: Paul Grover/Daily Telegraph/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

(Foto: dpa)