25. September 2018, 21:06 Uhr Brett Kavanaugh Überhaupt kein Sex

Verteidigungsstrategie des Weißen Hauses: Trumps umstrittener Richter-Kandidat Brett Kavanaugh wehrt sich gegen Missbrauchsvorwürfe.

Von Hubert Wetzel , Washington

Was immer Brett Kavanaugh gedacht haben mag, als er am 9. Juli mit seiner Familie im Weißen Haus stand und von Donald Trump für einen Posten als Verfassungsrichter nominiert wurde, so hat er sich die Sache bestimmt nicht vorgestellt. Kavanaugh hat eine erstklassige Ausbildung genossen, Georgetown Preparatory School und Yale University, er war Richter an einem der wichtigsten amerikanischen Bundesgerichte. Nun sollte er an den Supreme Court wechseln und dort dem konservativen Flügel eine dauerhafte Mehrheit verschaffen - die Krönung ...