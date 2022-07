Großbritannien:Neuer Skandal um Boris Johnson

Von Michael Neudecker, London

Am Tag, an dem der deutsche Bundeskanzler in der ARD gefragt wurde, was ein Kilo Erdbeeren kostet, war die Titelschlagzeile zum britischen Premierminister in der Mail on Sunday: "Premierminister wusste seit zwei Jahren alles über 'grapschenden' Tory". Boris Johnson hatte es innenpolitisch immer schon mit anderen Themen zu tun als Olaf Scholz und die anderen europäischen Politiker, und wer Partygate in dieser Hinsicht für den Tiefpunkt gehalten hat, kennt Boris Johnson nicht.