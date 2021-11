Nach schwierigen Wochen, in denen Boris Johnson viel Kritik erntete, rätseln Anhänger wie Gegner über eine konfuse Rede. Sein Rückhalt bei seinen Tories scheint zu schwinden.

Von Michael Neudecker, London

Irgendwann an diesem Tag, an dem Boris Johnson ein Auto imitierte, Peppa Pig lobte und sich mit Moses verglich, stand der Premier vor einem Kamerateam des Fernsehsenders ITV. "Ganz ehrlich, Premierminister", fragte der Reporter, "ist alles in Ordnung mit Ihnen?" Da war der Tag noch lange nicht zu Ende.