Von Fabian Fellmann, Washington

Um klare Worte war Joe Biden nicht verlegen im Wahlkampf 2020. Die Asylpolitik von Präsident Donald Trump sei "gefährlich, unmenschlich, und sie verstößt gegen alles, wofür wir als Nation von Einwanderern stehen", schrieb Biden. Das war im März 2020, in weiten Teilen Europas galt schon der Covid-Notstand, kurz darauf versanken auch die USA im Pandemie-Chaos.

Nun aber betreibt Präsident Biden eine Einwanderungspolitik, die Kandidat Biden vor drei Jahren wohl ähnlich scharf kritisiert hätte. Eben erst wurde publik, dass er erwägt, die Inhaftierung von Familien an der Südgrenze wieder einzuführen - eine der Maßnahmen Trumps, die Biden nach seinem Einzug ins Weiße Haus sofort aufgehoben hatte.

An solchen Volten lässt sich ablesen, dass Joe Biden die Kampagne um die Präsidentschaftswahl 2024 eingeläutet hat, obwohl er seine Kandidatur noch gar nicht offiziell erklärt hat.

Donald Trump, der bei den Republikanern zuerst einmal die Vorwahlen gewinnen muss, wirft mit allerlei Provokationen um sich, damit die Fernsehkameras auf ihn gerichtet bleiben und seine Konkurrenten möglichst wenig Aufmerksamkeit erhalten.

Symbolpolitik gegen Carjacking

Biden hingegen verfolgt eine bewährte Strategie einer Reihe früherer US-amerikanischer Präsidenten vor der Wiederwahl, von Bill Clinton bis zu Barack Obama: Er rückt politisch in die Mitte. Auf die Unterstützung der Parteilinken kann Biden mehr oder weniger zählen. Er hat ihr schon einige Zückerchen verteilt, etwa mit seinem Einsatz für ein nationales Abtreibungsgesetz und dem Erlass von Studienschulden.

Doch um eine Mehrheit der Stimmen zu gewinnen, gilt es, den vornehmlich weißen Mittelstand für sich zu gewinnen, die gemäßigten Wählerinnen und Wähler. Auf sie richtet Biden seinen Fokus, ihnen verspricht der Präsident weniger Sorgen, tiefere Kosten und gute Jobaussichten.

Beispiel Kriminalitätsbekämpfung: Biden half vergangene Woche den Republikanern im Kongress, eine Gesetzesreform in Washington zu blockieren, die zum Symbol für den Umgang mit Verbrechen geworden ist. Das Parlament der Hauptstadt wollte die Höchststrafen senken, unter anderem für Carjacking, den gewaltsamen Autodiebstahl, der in Washington grassiert.

Bidens Härte gegenüber den Migranten

Die verhängten Strafen wären mit der technischen Reform zwar kaum gesunken. Die Republikaner warfen den Demokraten jedoch vor, sie missachteten das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Im Kongress, unter dessen Aufsicht Washington steht, blockierten sie die Gesetzesreform. Biden hätte seinen Parteifreunden mit einem Veto zu Hilfe eilen können - doch er weigerte sich.

In Zeiten, in denen steigende Mordraten die politische Diskussion prägen, will sich Biden bei dem Thema keine Blöße geben, auch wenn die Kriminalitätsstatistik insgesamt eher sinkende Trends zeigt. Schon vor den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr legte er sogar ein Programm mit 37 Milliarden Zusatzausgaben für die öffentliche Sicherheit auf, obwohl die Parteilinke verlangte, der Polizei das Geld zu streichen.

Biden hatte Trump scharf kritisiert, weil dieser Migranten nach Mexiko zurückschicken und Familien inhaftieren ließ. Vergangene Woche jedoch wurde ruchbar, dass Biden selbst prüfen lässt, irregulär eingewanderte Familien einzusperren. Auch führte er Trumps Covid-Regeln weiter: Migranten werden von der Grenzwache weggeschickt, ein Asylgesuch stellen können sie nicht. Biden versucht die Praxis zwar abzuschaffen. Als Ersatz schlägt er jedoch ein System vor, das laut Menschenrechtsorganisationen nur wenig besser ist.

Nun will auch Biden, dass Migranten in Mexiko bleiben und nur auf Voranmeldung ein Asylgesuch an der Grenze stellen dürfen. Die Zahl der Termine ist dabei so tief, dass das System einer Lotterie ähnelt. Gegen irreguläre Einwanderer will Biden härter vorgehen und sie zurückweisen nach Mexiko, was Forderungen seines linken Parteiflügel diametral widerspricht.

Er verspricht Investitionen für Amerika

Mit dem Versprechen neuer, gut bezahlter Jobs zieht Biden ebenfalls in den Wahlkampf. Um die US-Wirtschaft anzukurbeln, hatte er schon im vergangenen Jahr ein Gesetzespaket vorgelegt, das Hersteller von Halbleiter-Chips wieder in die USA zurücklocken soll, sowie einen Billionenplan zur Erneuerung der maroden Infrastruktur und zur Förderung der Energiewirtschaft.

Mit dem teuersten Verteidigungsbudget in Friedenszeiten hat Biden sein Wirtschaftsprogramm nun ergänzt. Bei der Parteilinken macht er sich damit keine Freunde. Auch von Trumps Isolationistengruppe wird er dafür kritisiert. Doch bei gemäßigten Demokraten und Republikanern erhält Biden mit all diesen Ausgaben, die er als Investitionen zugunsten amerikanischer Arbeiter verkauft, Applaus.

Die zunehmenden Gesundheitskosten belasten den Mittelstand in den USA wie kaum ein anderes Thema. Biden hat mit dem Budget am Donnerstag auch versprochen, mehr Geld für Medicare bereitzustellen, die Krankenversicherung für Pensionierte. Der Pharmaindustrie gedenkt er tiefere Medikamentenpreise abzutrotzen.

Unter anderem will er die Kosten für die übermäßig teure Diabetes-Medizin Insulin auf 35 Dollar pro Monat begrenzen, eine Forderung, die bei breiten Wählerschichten populär ist. Für den linken Parteiflügel schlägt er mehr Mittel für die Bildung und die Kinderbetreuung vor - im Wissen darum, dass er damit bei den Republikanern im Abgeordnetenhaus auflaufen wird. Dafür hofft er, überparteilich zu punkten mit Investitionen in die Bekämpfung von Krebs, der Opioid-Epidemie und psychischer Probleme.

Überdies hat Biden am Donnerstag versprochen, das Defizit des Bundes zu verringern. Der Schuldenberg von mehr als 30 000 Milliarden Dollar würde zwar mit seinem Haushaltsvorschlag weiter wachsen, aber nicht mehr ganz so schnell. Das soll als Schlagzeile vor allem in der Mitte des politischen Spektrums ankommen.

Der Verfechter des gesunden Mittelmaßes

Die Rezepte stammen indes aus dem linken Instrumentenkasten: Biden fordert eine Mindeststeuer für Milliardäre, Trumps Steuersenkungen für Unternehmen will er teilweise rückgängig machen, ebenso ein Steuerprivileg für Öl- und Gasfirmen. Zum Sparen will Biden nur die Covid-Ausgaben zurückfahren. Biden weiß sehr wohl, dass seine Budgetpläne bei der republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus durchfallen werden. Er stellt sich damit aber so auf, dass er sich dann als Verfechter des gesunden Mittelmaßes gegen extreme Republikaner präsentieren kann.

Insgesamt rückt Biden politisch in die Mitte und betont wieder stärker seinen Ruf als "Scranton Joe", als Durchschnittsamerikaner, für die er die wirtschaftliche Situation verbessern werde. Wichtige Wahlkampfanliegen linker Demokraten hingegen ignoriert er - von einer breiten Polizeireform über eine Erneuerung des Wahlrechts bis zu einer entschiedenen Zurückweisung des Kulturkampfs, den die Republikaner betreiben. Ganz nach dem Bonmot von James Carville, dem Berater von Bill Clinton, dem damit 1992 die Wahl in Weiße Haus gelang: "It's the economy, stupid."