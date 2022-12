Die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlamentes Eva Kaili und ihr Lebenspartner Francesco Giorgi, hier in einem Archivfoto in den Straßen von Athen.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Der Ermittlungsrichter Michel Claise verkörpert in Belgien den guten Staat, der im Namen des Volkes gegen das Böse kämpft. Er hat schon Politiker wegen Korruption ins Gefängnis gebracht, hat Manager großer Banken ebenso verfolgt wie bestechliche belgische Fußballfunktionäre, hat spektakuläre Erfolge im Kampf gegen den Drogenhandel am Hafen von Antwerpen gefeiert. Er gilt als begnadeter Redner und sucht gern die Bühne des Fernsehens, um seine Arbeit zu erklären und auch zu rühmen.

Claise schreibt in seiner Freizeit auch Romane, in denen er sein Leben nachzeichnete: als Mann, der von ganz unten kommt, aus einer Bäckerei in Anderlecht und nun das Krebsgeschwür der Korruption bekämpft. Kein Wunder, dass er schon Angebote aus der Politik bekam, sogar ein belgischer Minister trat an ihn heran. Claise antwortete ihm: Nein danke, er habe keine Lust, seine Seele zu verkaufen.

Schmutziges Geld, das die Demokratie zerstört

"Die Demokratie, das demokratische Prinzip ist meiner Meinung nach erledigt", sagte Michel Claise 2020 in einem großen Interview mit der Tageszeitung Le Soir. Claise verwendete das französische Wort "foutu", weshalb man auch übersetzen könnte, die Demokratie sei "am Arsch". Und schuld sei "die Finanzkriminalität, diese Art des absoluten Willens zur Macht durch Geld". Zwei Jahre später scheint Michel Claise nun seine These vor den Augen der Welt zu untermauern - als Ermittlungsleiter im Korruptionsskandal, der das Europaparlament und die ganze Europäische Union gerade erschüttert.

Michel Claise äußert sich aktuell nicht öffentlich. Aber wenn immer wieder neue Details über die Ermittlungen auftauchen, wenn Ermittler zitiert werden mit dem Satz, in der Wohnung der Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili sei das Geld herumgelegen wie bei einem Drogendealer - dann kann man sich sehr gut Michel Claise dahinter vorstellen. Sein Ermittlungsteam gab auch die Fotos von den 1,5 Millionen Euro in bar heraus, die vergangene Woche bei der Griechin Kailiebenso gefunden wurden wie bei dem Italiener Pier Antonio Panzeri, dem ehemaligen Europaabgeordneten und mutmaßlichen Drahtzieher in dem Korruptionsfall. Die Bündel von Geld scheinen nun für den Zustand der europäischen Demokratie zu stehen.

Am Donnerstag gab es offenbar erste Geständnisse. Francesco Giorgi, der Lebensgefährte von Eva Kaili und Vater eines gemeinsamen Kindes, hat nach übereinstimmenden Medienberichten bei einem Haftprüfungstermin zugegeben, Teil einer kriminellen Organisation gewesen zu sein - mit Ziel, die europäische Politik im Sinne der Staaten Katar und Marokko zu beeinflussen. Damit sind alle Vermutungen bestätigt: Der "Golfstaat", von dem die Staatsanwaltschaft bislang sprach, ist tatsächlich Katar. Und auch Marokko ist beteiligt.

Der frühere EU-Abgeordnete Panzeri sei der Chef der Organisation gewesen, sagte Giorgi. Auch nannte er offenbar zwei Namen von Abgeordneten, die er im Verdacht habe, Geld erhalten zu haben: den Belgier Marc Tarabella und den Italiener Andrea Cozzolino. Beide gehören, wie Kaili, der sozialdemokratischen Fraktion an, für die auch Giorgi gearbeitet hat. Die Polizei hatte am Wochenende auch Tarabellas Haus untersucht und mutmaßliche Beweismittel sichergestellt, der Belgier leugnet jegliche Schuld. Die Sozialdemokraten haben in dieser Woche seine Mitgliedschaft suspendiert. Ein Mitarbeiter von Andrea Cozzoli war vergangene Woche Ziel der Ermittlungen, mit der Fraktion hat er sich darauf verständigt, alle seine parlamentarischen Funktionen vorerst ruhen zu lassen.

Eva Kaili streitet alles ab

Ob Giorgi über Eva Kaili sprach ist bislang noch nicht bekannt. Sie scheint die Strategie zu verfolgen, jegliche Schuld auf ihren Lebensgefährten abzuwälzen. Ihre freundliche Haltung zu Katar sei persönlicher Überzeugung entsprungen, sie habe mit Bestechung nichts zu tun. Dass ihr Vater an jenem Freitag offenbar mit einem Rollkoffer voller Bargeld in Brüssel angetroffen wurde, passt nicht so recht zu ihrer Darstellung.

Eva Kaili selbst wird am Donnerstag nächster Woche zum Haftprüfungstermin erwartet - ein weiterer Höhepunkt in einer Ermittlung, die nicht zuletzt auch eine große Leistungsschau der belgischen Sicherheitsbehörden ist. Neben Michel Claise ist nun auch der belgische Geheimdienst in eine Starrolle gerückt.

Bislang war nur bekannt, dass Ermittlungsrichter Claise seine Arbeit am 12. Juli 2022 aufgenommen hat und schließlich die Beamten von der Antikorruptionsbehörde (OCRC) am vergangenen Freitag losschicken konnte. Nun weiß man: Claise bekam die Informationen dazu vom belgischen Inlandsgeheimdienst Sûreté de l'Etat.

Der Dienst hat, im offiziellen Sprachgebrauch, die Aufgabe, Aktivitäten aufzuklären, die eine Bedrohung für die Sicherheit des Königreichs darstellen, zum Beispiel ausländische Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse innerhalb Belgiens. Er hatte den früheren Abgeordneten Panzeri offenbar schon länger im Verdacht, für Katar und Marokko zu arbeiten und erhielt deshalb die Genehmigung, geheim in die Wohnung des Italieners einzudringen. Dort habe man, so heißt es nun, mehrere Hunderttausend Euro in bar gefunden. Das sei der Auslöser gewesen, die Informationen freizugeben für ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren.

Geheimdienstkrimi: Eine Spur führt nach Marokko

Hinter den Ermittlungen in Sachen Eva Kaili steckt also auch ein Geheimdienst-Krimi. Ein halbes Dutzend europäischer Dienste - welche, wurde nicht bisher bekannt - habe mit dem belgischen zusammengearbeitet, heißt es nun. Auf marokkanischer Seite ist laut Le Soir der Auslandsgeheimdienst DGED an Bestechungsversuchen beteiligt.

Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne hat die Rolle der Sûreté de l'Etat und die Beteiligung anderer Geheimdienste bestätigt. Er sprach von einem "Gamechanger" für die belgischen Sicherheitsbehörden, also einem Erfolg, der für eine neue Ära stehe. Belgien stand lange Zeit im Ruf, keine effizienten Geheimdienste zu haben. Die Terroranschläge von 2015 und 2016 in Paris und Brüssel, verübt von einer belgischen Zelle, schienen das zu bestätigen. Van Quickenborne nimmt für sich in Anspruch, die Dienste massiv mit Geld, Personal und Knowhow aufgerüstet zu haben.

Die Erfolge im aktiven Korruptionsfall seien für Belgien nun das, was "Sky-ECC" im Kampf gegen den Drogenhandel gewesen sei, sagte Van Quickenborne. Sky ECC war ein vermeintlich abhörsicherer Kommunikationsdienst, den Drogendealer gerne nutzten. Weil ihn die Ermittler 2021 knackten, konnten Lieferungen nach Europa in großem Umfang abgefangen werden, auch am Hafen von Antwerpen, dem größten Drogenumschlagplatz Europas. Die Ermittlungen haben den Drogenmarkt in Belgien derart durchgeschüttelt, dass Kartelle offenbar planen, den verantwortlichen Minister zu entführen. Immer wieder braucht er besonderen Schutz. Michel Claise, hier schließt sich der Kreis, leitete auch die Sky-ECC-Ermittlungen.

In der Vergangenheit hat Claise der belgischen Regierung oft vorgeworfen, sie investiere nicht genug in die Sicherheitsbehörden und schicke Strafverfolger los wie David gegen Goliath, nur mit einer Steinschleuder. Nun scheint David getroffen zu haben. Wenn seine Ermittlungen ans Ziel führen, soll Claise gern sagen: "Bingo!"