Die Polizei rechnet mit einem Großeinsatz in der Rigaer Straße in Berlin.

Am Donnerstag soll ein Experte den Brandschutz in dem besetzten Haus, einem Symbol der linksextremen Szene, begutachten. Er will das nur unter dem Schutz der Polizei tun, diese lassen die Bewohner aber nicht herein. Nun geht sie gewaltsam vor.

Für die Durchsetzung der Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude "Rigaer 94" in Berlin hat sich die Polizei gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Das berichtete ein Dpa-Reporter am Ort. Polizisten wurden mit Farbe beworfen, Bewohner kündigten per Lautsprecher Widerstand an. Über dem Haus wurden Raketen gezündet und es waren Böller zu hören. Zuvor waren Polizisten mit Pulver, vermutlich aus einem Feuerlöscher, besprüht worden.

Polizeikräfte waren am Donnerstagmorgen mit Ramme, Trennschleifer und Kettensäge zunächst an einem äußeren Tor im Einsatz. Anschließend versuchte sie, eine weitere Tür aufzubrechen, um in das Gebäude zu gelangen, wie der Dpa-Reporter berichtete. Das sei den Einsatzkräften auch gelungen, meldeten die Hausbesetzer auf Twitter. Es war zu sehen, dass Polizisten mit weißem Pulver besprüht wurden, manche trugen Gasmasken.

Zuvor hatte es Gespräche zwischen Anwälten der Bewohner, dem Brandschutzprüfer und der Polizei gegeben. Die Verhandlungen seien ohne Ergebnis geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohner wollten das Haus offenbar nicht öffnen. Sie kündigten zuvor an, den Brandschutzexperten nur alleine, also ohne Polizei, ins Haus zu lassen. Der Brandschutzprüfer wiederum wolle nur mit dem Schutz der Polizei in das Gebäude, sagte deren Sprecher Thilo Cablitz.

Rund um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei nach eigenen Angaben 350 Kräfte im Einsatz, damit der Brandschutzprüfer seiner Aufgabe nachkommen kann. Das Oberverwaltungsgericht hatte am Mittwoch die Prüfung mit Einschränkungen gebilligt: Vertreter des Eigentümers dürfen nicht mit in das Haus. Die Bewohner des Hauses "Rigaer 94" und ihre Unterstützer hatten Widerstand gegen die Begehung des Hauses angekündigt und immer wieder mit Gewalt gedroht. Sie unterstellen dem Eigentümer und der Polizei, das Haus stürmen und die Einrichtung zerstören zu wollen, um es dann als "unbewohnbar" räumen zu lassen.

Wer in dem Haus in der Rigaer Straße 94 wohnt, ist unklar

Am Mittwochvormittag hatten zahlreiche Vermummte Barrikaden errichtet, angezündet und die Polizei mit Steinen beworfen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurden mehr als 70 Polizisten verletzt. Trümmer der Ausschreitungen waren noch am Donnerstagmorgen zu sehen. Die Polizei hat sich auf einen großen Einsatz vorbereitet; bis Freitagabend hat sie eine Sperrzone samt Demonstrationsverbot errichtet. Zugang zum abgesperrten Bereich haben nur Anwohner.

Um die Rigaer Straße 94 gibt es seit Langem Konflikte. Das Haus ist eines der letzten zum Teil besetzten Häuser in der Hauptstadt. In dem Gebäudekomplex aus drei Häusern mit 30 Wohnungen wurden vor Jahren zahlreiche Mängel beim Brandschutz dokumentiert: fehlende Fluchtwege, Wanddurchbrüche, fehlerhafte Elektroleitungen und Sperren in Treppenhäusern. Das Haus gilt als eines der letzten Symbole der linksextremen Szene in Berlin. Dorthin ziehen sich auch Gewalttäter nach Angriffen auf Polizisten auf der Straße immer wieder zurück. Für die meisten Wohnungen gibt es zwar Mietverträge. Unklar ist aber, wer dort wohnt. Dem Hausbesitzer, der Polizei und den zuständigen Behörden wird der Zutritt verweigert.