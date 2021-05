Der Flug auf dem Weg von Griechland nach Litauen musste in Minsk zwischenlanden. An Bord befand sich ein bekannter belarussischer Journalist.

Belarus hat einen Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko auf einem Flug zwischen den EU-Mitgliedsstaaten Griechenland und Litauen bei einer erzwungenen Zwischenlandung in Minsk festgenommen. Ein belarussisches Militärflugzeug habe eine Passagiermaschine von Ryanair am Sonntag über belarussischem Gebiet abgefangen und zur Landung in der belarussischen Hauptstadt gezwungen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Belta.

Lukaschenko selbst habe dies angeordnet, weil es eine Meldung über explosive Stoffe an Bord gegeben habe. Derartige Stoffe seien jedoch nicht gefunden worden. An Bord der Ryanair-Maschine saß nach Oppositionsangaben der Blogger Roman Protasewitsch, dessen Nachrichtenkanal auf dem Messaging-Dienst Telegram zu den wichtigsten Informationsquellen der Opposition zählt.

Protasewitsch, den Belarus nach den Massenprotesten gegen Lukaschenko vom vergangenen Jahr zur Fahndung ausgeschrieben hatte, wurde nach übereinstimmenden Angaben am Sonntag festgenommen. Die Behörde für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens zog ihre entsprechende Mitteilung auf Telegram jedoch nach kurzer Zeit zurück.

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda protestierte gegen die erzwungene Zwischenlandung und Protasewitschs Festnahme. Nauseda forderte die Verbündeten Litauens in EU und Nato zu umgehenden Reaktionen auf.

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja erklärte, Belarus habe für die Festnahme die Sicherheit der Passagiere und der Zivilluftfahrt aufs Spiel gesetzt. Lukaschenko regiert Belarus seit 1994. Im vergangenen Jahr hatte er Massenproteste gegen seine offizielle Wiederwahl im August gewaltsam niederschlagen lassen. Menschenrechtsgruppen zufolge nahmen die Behörden seitdem rund 35.000 Personen fest. Behördenangaben zufolge wurden mehr als 1000 Gerichtsverfahren gegen Protestteilnehmer eröffnet.