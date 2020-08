Von Silke Bigalke, Moskau

Drei Botschaften versucht die belarussische Opposition in diesen Tagen zu senden. Eine an Europa - die Bitte um Unterstützung für freie Wahlen in Belarus. Eine an ihre Anhänger, die sich nicht entmutigen lassen und an einen Zukunftsplan glauben sollen. Die dritte richtete sie an Moskau. Es ist die Versicherung, dass sich Belarus auch oder gerade ohne Machthaber Alexander Lukaschenko gute Beziehungen zu Russland wünscht.

Man kann ahnen, wie groß dieser Spagat ist, den die kleine Gruppe Oppositioneller da probiert. Ihre Anhänger glauben, dass Kandidatin Swetlana Tichanowskaja die manipulierte Präsidentschaftswahl am Sonntag vor einer Woche eigentlich gewonnen hat. Die 37-Jährige ist nach Litauen geflohen und kommuniziert seither durch Videobotschaften mit ihnen.

Nun wandte sie sich an die Staatschefs der EU. Das Wahlergebnis sei gefälscht, sagte sie im schwarzen Blazer vor schwarzem Hintergrund. Die Menschen, die ihre Stimmen verteidigen wollten, seien brutal geschlagen, festgenommen und gefoltert worden, "durch ein Regime, das verzweifelt an der Macht festhält". Ein Koordinierungsrat solle das Land erst durch den Machtwechsel und dann zu demokratischen Wahlen führen. "Ich rufe Sie auf, das Erwachen von Belarus zu unterstützen", sagte sie.

Der Koordinierungsrat traf sich am Mittwoch zum ersten Mal. Praktisch jeder Experte oder Prominente konnte sich bewerben. Mehr als 30 Mitglieder suchte Tichanowskajas Stab bisher aus, darunter Ökonomen, Politiker, Juristen, Journalisten, Kulturschaffende. Bekanntestes Mitglied ist Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, die Lukaschenko davor gewarnt hatte, Belarus in den "Abgrund eines Bürgerkriegs" zu stürzen. Am Dienstag stieß Pawel Latuschko dazu, früher Kulturminister, Diplomat und zuletzt Theaterdirektor. Er wurde entlassen, als er sich auf die Seite der Demonstrierenden stellte.

Der Rat solle den besten Weg für eine Machtübergabe finden, seien dies Neuwahlen oder "eine andere Option", sagte Maria Kolesnikowa, die letzte des Frauentrios um Tichanowskaja, die noch in Minsk ist. Sie stellte auch klar, dass es für eine Neuauszählung der Stimmen zu spät sei, viele Stimmzettel wurden inzwischen vernichtet. Am Dienstag war sie noch in Soligorsk, um die streikenden Minenarbeiter zu unterstützen.

Die Proteste gegen Lukaschenko halten zwar an. Doch wie viel Kraft der landesweite Generalstreik entfalten wird, ist unsicher. Streikende stehen unter großem Druck ihrer Betriebsleiter. Am Mittwoch gingen Einsatzkräfte gegen Demonstrierende am Minsker Traktorenwerk vor. Dutzende seien verhaftet worden, sagte der Vorsitzende des Streikkomitees. Zwei waren es laut Innenministerium.

Detailansicht öffnen "Verehrte Anführer Europas, ich rufe Sie dazu auf, das Aufwachen von Belarus zu unterstützen": Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja wirbt im Ausland um Unterstützung. (Foto: dpa)

Am Mittwoch traf sich Lukaschenko erneut mit dem Sicherheitsrat und gab in vielen Bereichen Anweisungen, härter durchzugreifen. Der Innenminister solle alle Unruhen, besonders in Minsk, beenden und "arbeitende Leute" schützen. Der Grenzschutz müsse die gesamte Grenze stärker bewachen, damit "kein ausländisches Militär, Waffen, Munition oder Geld, um Proteste zu finanzieren" ins Land kommen.

Dem Verteidigungsministerium befahl er, die Nato-Truppen in Polen und Litauen zu beobachten: "Bestimmte Fakten, vor allem in Richtung Grodno, machen uns Sorgen." In Grodno an der polnischen Grenze gab es Proteste. Dort gebe es "ein großes Verlangen zu destabilisieren", so Lukaschenko. Zuvor hatte er erklärt, dass die Streitkräfte an der Grenze zu den EU-Nachbarländern in volle Gefechtsbereitschaft gesetzt würden. Den Protest stellt er weiter als vom Ausland gesteuert dar.

Schon am Dienstag deutete Lukaschenko vor dem Sicherheitsrat an, nach der Zurückhaltung am Wochenende wieder härter gegen Demonstrierende vorzugehen. Den Koordinationsrat nannte er den Versuch der "Machtergreifung". Vor allem bemüht sich Lukaschenko, die Opposition als russlandfeindlich hinzustellen.

Sie wolle alle Verträge kündigen, Grenzkontrollen und Zölle einführen, russische Sender in Belarus verbieten, der Nato beitreten, die russische Sprache abschaffen, einen "Glaubenskrieg" gegen die russisch-orthodoxe Kirche anzetteln. Nichts davon entspricht den Fakten. Doch versucht Alexander Lukaschenko, Russland zum Eingreifen zu bewegen. Die Opposition kennt diese Taktik ganz genau.

Der Kremlsprecher sieht keinen Grund für Russland, in Belarus einzugreifen - derzeit

Maria Kolesnikowa schickte dem russischen Radiosender Echo Moskwy auch bereits am Dienstag eine Nachricht: "Russland ist für uns ein wichtiger außenpolitischer und wirtschaftlicher Partner, das ist uns bewusst, und wir schätzen das", schrieb sie. Sie bedauere, dass es in letzter Zeit regelmäßig Spannungen in der Zusammenarbeit beider Länder gegeben habe, "ein Beweis dafür, dass Lukaschenko seiner Aufgabe, normale Partnerschaftsbeziehungen aufzubauen, absolut nicht gewachsen ist."

Der Sprecher des Kreml, Dmitrij Peskow, erklärte unterdessen dazu am Mittwoch, Russland sehe derzeit keinen Grund dafür, im Rahmen des gemeinsamen Sicherheitsvertrags in Belarus einzugreifen.