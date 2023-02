Das US-Verteidigungsministerium hat den Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons aus China über dem Atlantik bestätigt. "Heute Nachmittag haben US-Kampfflugzeuge (...) auf Anweisung von Präsident Biden den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in großer Höhe über den Gewässern vor der Küste von South Carolina im amerikanischen Luftraum erfolgreich zum Absturz gebracht", teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit.

US-Präsident Joe Biden gratulierte anschließend den Streitkräften wegen des erfolgreichen Abschusses. Biden hatte bereits am Mittwoch die Erlaubnis zu dem Schritt erteilt. Aus Angst vor möglichen Schäden durch Trümmerteile, war mit dem Abschuss, den Biden "so bald wie möglich" gewünscht hatte, aber gewartet worden.

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Donnerstagabend die Sichtung des chinesischen Ballons publik gemacht. Der Ballon wurde über dem US-Bundesstaat Montana, über Mittelamerika und auch Missouri gesichtet. Am Samstag berichteten Augenzeugen, sie hätten den Ballon im US-Bundesstaat North Carolina im Osten der USA gesichtet.

Die USA warfen China Spionage vor. US-Außenminister Antony Blinken nannte das Eindringen des "Überwachungsballons" in den Luftraum der USA "inakzeptabel" und "unverantwortlich".

Aus China kamen hingegen Beschwichtigungen und Zurückweisungen mit Blick auf den Ballon über den USA. Außenpolitiker Wang Yi sagte dem chinesischen Außenministerium zufolge, man akzeptiere keine "grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache". Bei dem Objekt handle es sich um einen Wetterballon. Dieser sei durch "höhere Gewalt" in den US-Luftraum eingedrungen. "Durch die Westwinddrift und wegen begrenzter Steuerungsmöglichkeiten ist das Luftschiff weit von der geplanten Route abgekommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums. "Einige Politiker und Medien in den USA haben die Situation ausgenutzt, um China anzugreifen und in Verruf zu bringen."

Wegen der Krise im Pazifik, dem Streit um die Inselrepublik Taiwan und dem Krieg in der Ukraine ist das Verhältnis zwischen China und den USA angespannt wie lange nicht. Bei seiner Reise nach Peking hatte Außenminister Blinken auch den chinesischen Präsidenten XI Jinping treffen wollen. Seine Absage in letzter Minute sorgte daher auch für Kritik. Blinken betonte jedoch, dass man weiter mit China in Kontakt sei. Die diplomatischen Kanäle seien weiter offen. Chinas Handlungen hätten aber den Zweck der Reise unterminiert, die Beziehungen zu China auf ein solideres Fundament zu stellen.

US-Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre teilte mit, in der Washingtoner Regierung herrsche Konsens, dass eine Reise zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angemessen sei. Der letzte Besuch eines US-Außenministers in China war 2018. Das Pentagon hat am Freitag mitgeteilt, dass ein weiterer chinesischer Ballon über Lateinamerika beobachtet wurde, ohne jedoch zu sagen, wo genau. "Wir sehen Berichte über einen Ballon, der Lateinamerika überquert. Wir schätzen, dass es sich um einen weiteren chinesischen Überwachungsballon handelt", sagte Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Patrick Ryder.