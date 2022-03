Im Krieg 1992 bis 1995 wurden in Bosnien-Herzegowina an die 100 000 Menschen getötet. Von dieser Katastrophe sieht man in Banja Luka heute fast nichts mehr. Zumindest nicht auf den ersten Blick.

Von Tobias Zick, Banja Luka

Früher oder später stößt man auf die Uhr. Um 9.11 Uhr sind die Zeiger stehen geblieben. Das war an jenem Tag, an dem so vieles von dem einstürzte, was diese Stadt über die Jahrhunderte zusammengehalten hat. Auf einer eingeknickten Säule haben sie die Uhr bis heute stehen lassen, damit niemand vergisst, was für eine Katastrophe damals hier über die Menschen hereinbrach.