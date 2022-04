Der Ehemann von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Daniel Holefleisch, steigt ab Mai als Partner bei der Kommunikationsberatung MSL ein. "Holefleisch wird Kunden mit einem Fokus auf Public Affairs beraten und ist auf politische Analysen spezialisiert", hieß es in einer Mitteilung der Agentur, die zur deutschen Tochter des französischen Konzerns Publicis Groupe gehört. "Eine Ansprache der Leitungsebene des Auswärtigen Amtes oder der Außenministerin Annalena Baerbock im Rahmen seiner Tätigkeit bei MSL ist vertraglich ausgeschlossen."

International hat MSL nach eigenen Angaben etwa 2500 Mitarbeiter in über 40 Ländern, "die Kunden bei ihrer nachhaltigen Kommunikation mit Zielgruppen, Mittlern und Stakeholdern beraten und operativ unterstützen" und "lokal und international Einfluss im Sinne der Unternehmen und Marken unserer Kunden" erzeugen. Holefleisch berichte direkt an den Chef von MSL in Deutschland, Wigan Salazar, hieß es weiter in der Mitteilung. Zuletzt arbeitete Holefleisch, 49, bei der Post, wo er den Titel "Senior Expert Corporate Affairs" bei DHL trug. Zuvor war er 13 Jahre bei den Grünen beschäftigt.

Die Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol kritisiert Holefleisch für den neuen Job. Sein neuer Arbeitgeber habe mehrfach Regierungen beraten, etwa die von Saudi-Arabien. Außerdem habe Holefleisch den Posten bei der Deutschen Post seinerzeit mit dem Argument aufgegeben, dieser könne in Konflikt geraten mit einem eventuellen Regierungsamt seiner Frau. Es sei nicht erkennbar, warum dieser Konflikt jetzt nicht mehr gegeben sei.