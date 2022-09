Protest der Bäcker:Die Angst backt mit

Sparsam beleuchtete Brötchen: In Norddeutschland haben am Donnerstag Bäckereien mit einem Aktionstag auf ihre Existenzsorgen aufmerksam gemacht, wie hier in Hannover.

Von Saskia Aleythe, Hamburg

Baguette, Körnerbrot und Stachelbeerkuchen leuchten hinaus bis auf die Straße. Etwas Licht mussten sie schon anmachen in der Bäckerei Körner in Hamburg Blankenese, der Verkauf soll ja weitergehen. Auch an diesem Donnerstag, der für Inhaberin Sabine Möller und ihre Mitarbeiter ein besonderer Tag ist: Abseits der Vitrinen bleiben die Lampen im Verkaufsraum aus, durch die geöffnete Tür wissen die Kunden aber, dass sie trotzdem willkommen sind. "Was auch kommt: Wir sind da!", steht auf einem Schild am Eingang, darauf die Öffnungszeiten. Doch in der aktuellen Situation ist sich Bäckermeisterin Möller nicht mehr so sicher, ob sie ihr Versprechen noch lange halten kann.