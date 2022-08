Autos der Marken Kia und Hyundai lassen sich in den USA sehr leicht stehlen. Seit Jugendliche das in sozialen Medien gepostet haben, schnellt die Zahl von Diebstählen dieser Autos in die Höhe.

Von Helmut Martin-Jung

Eine Wohngegend in Milwaukee. Ein Youtuber, selbst noch ein junger Kerl, interviewt ein paar Jugendliche zu einem neuen und gefährlichen Trend. Und dann passiert es auch schon: Eine rote Limousine rast mit hoher Geschwindigkeit an der Gruppe vorbei und biegt dann mit quietschenden Reifen nach rechts ab. Doch der Wagen ist viel zu schnell. Er schleudert links gegen den Randstein, hoppelt darüber. Doch den Fahrer schert das überhaupt nicht, er gibt Gas und braust davon. Ist ja nicht sein Auto.

Seit Monaten schon stehlen vor allem Jugendliche in der Stadt am Lake Michigan, etwa 160 Kilometer nördlich von Chicago, Autos der Marken Kia und Hyundai. Wenn die Besitzer Glück haben, fahren sie bloß ein wenig herum damit, die Oberkörper aus den Fenstern gereckt und laut johlend. Wenn nicht, ist das Auto hinterher Schrott. Oder, schlimmer noch, Fußgänger kommen ums Leben bei diesen halsbrecherischen Fahrten.

Zu einem USA-weiten Problem aber wurde die Sache erst, als einige der Jungs diesen Hardware-Hack auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok veröffentlichten. Sie nannten sich selbst Kia Boys, das Stehlen der Autos wurde als Kia Challenge bekannt, eine Art Mutprobe. Von der Stadt in Wisconsin aus verbreitet sich das Phänomen inzwischen landesweit.

Aber warum Kias und Hyundais und warum überhaupt das Ganze? Irgendjemand hat herausgefunden, dass sich einige Jahrgänge dieser Autos überaus leicht stehlen lassen. Man muss dazu nur mit einem großen Schraubendreher die Plastikabdeckung unterhalb der Lenksäule abbrechen. Dann reicht es, ein handelsübliches USB-Kabel an einen Anschluss zu stecken, der sich dort befindet - und schon startet das Auto.

Das Problem: Die Autos haben keine elektronische Wegfahrsperre. Sie würde bewirken, dass sich Autos ohne den zugehörigen Schlüssel nicht starten lassen. Dafür steckt im Schlüssel ein kleiner Funkchip, der einen Code an einen Empfänger im Auto überträgt. Nur wenn der Code als richtig erkannt wird, springt der Motor an. Als Besitzer merkt man für gewöhnlich nichts davon. Dieben allerdings wird ihr Job um einiges schwerer gemacht. Seit die Sperren in Deutschland von 1998 an verpflichtend in Neuwagen eingebaut werden mussten, ging die Zahl der Diebstähle den Versicherern zufolge von gut 76 000 im Jahr 1996 auf etwa 10 600 im Jahr 2020 zurück. In Deutschland funktioniert der Trick mit dem USB-Kabel also nicht.

In den USA dagegen steht der Hersteller der betroffenen Fahrzeuge, die Hyundai Motor Group, zu der auch Kia gehört, unter Druck. Bis dato heißt es dazu aus dem Konzern bloß, man erfülle alle Sicherheitsvorschriften. Neue Modelle besäßen auch eine Wegfahrsperre. Ebenfalls in der Kritik steht aber auch die Social-Media-Plattform Tiktok. Natürlich werden die Videos der Kia Boys und ihrer Nachahmer geklickt wie verrückt. Tiktok hat deshalb auch schon einige gelöscht, es tauchen aber immer wieder neue auf. Unter manchen davon steht ein Hinweis: "Die Teilnahme an dieser Aktivität könnte dazu führen, dass du dich verletzt oder dass andere sich verletzen." Gut möglich, dass diese lasche Einstellung Tiktok noch einige Schwierigkeiten bereiten wird.