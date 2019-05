18. Mai 2019, 13:20 Uhr Australien Rechtskonservative Regierung steht vor Wahlsieg

Der australische Premierminister Scott Morrison stimmt am Wahltag zusammen mit Frau Jenny ab.

Bei der australischen Parlamentswahl zeichnet sich ein enges Rennen ab.

Entgegen erster Hochrechnungen könnte die rechtskonservative Regierung unter Premier Scott Morrison doch einen Sieg feiern.

Nach Berechnungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ABC liegt bei der Parlamentswahl in Australien das Lager der amtierenden Regierung überraschenderweise knapp vorn. ABC zufolge haben Liberale und Nationale Partei 73 Sitze sicher. Die sozialdemokratische Labor-Partei unter Oppositionsführer Bill Shorten kommt demnach auf mindestens 65 Mandate, die Grünen auf mindestens einen Sitz.

Womöglich wird es noch längere Zeit dauern, bis feststeht, wer künftig die Regierung führen kann. In den Umfragen hatte Labor lange Zeit deutlich vorn gelegen. Der Vorsprung schrumpfte in den vergangenen Wochen jedoch - zugunsten der rechtskonservativen Koalition unter Premierminister Scott Morrison. Dieser hatte erst im vergangenen Jahr den erfolglosen Malcolm Turnbull beerbt.

Nach einer ersten Hochrechnung hatte es noch nach einem klaren Labor-Sieg ausgesehen. Nach Zahlen des Fernsehsenders Nine News konnte Labor mit mindestens 78 Mandaten rechnen, für die Mehrheit im australischen Unterhaus sind 76 Mandate erforderlich. Insgesamt hat das Unterhaus 151 Abgeordnete.

Klima und Migration bestimmten den Wahlkampf

Bei der Wahl ging es vor allen Dingen um zwei zentrale Themen: Klima und Migration. In den vergangenen Monaten war die Partei des Premierministers vor allem wegen ihrer strikten Flüchtlingspolitik immer stärker in die Kritik geraten. Australien fährt schon seit Jahren eine rigorose Einwanderungspolitik mit Offshore-Lagern in Pazifikstaaten wie Nauru oder Papua-Neuguinea und Internierungslagern auf dem Festland. Dort sollen mithin menschunwürdige Zustände herrschen.

Die Opposition hatte im Wahlkampf zudem verstärkt auf das Thema Klimawandel gesetzt - und damit offensichtlich bei den Wählern einen Nerv getroffen. "Die Wahl in Australien könnte die weltweit erste Klimawahl werden", sagt Politikanalyst Michael Bröning von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Der Sommer 2018 war der heißeste in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, seit Jahren kämpft das Land immer häufiger mit Dürren, Buschbränden und Überschwemmungen.