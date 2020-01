Zurück am Ort des Grauens: Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz besuchen Überlebende das ehemalige Konzentrationslager. Sie tragen Blumenkränze und Häftlingskleidung, um an die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern.

Überlebende und Staats- und Regierungschefs haben am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee der Opfer gedacht und zum Kampf gegen den wieder auflebenden Antisemitismus aufgerufen.

Vor dem Eingang zum Lager Auschwitz-Birkenau erinnerte Polens Präsident Andrzej Duda vor mehr als 200 Überlebenden und Delegationen aus 50 Ländern "in dieser Fabrik des Todes" an rund 1,3 Millionen Ermordete, davon 1,1 Millionen Juden. "Wir verneigen uns vor mehr als sechs Millionen Juden", die in anderen deutschen Todeslagern, Ghettos und anderen Orten ermordet wurden. Er bezeichnete den Holocaust als grausamstes Verbrechen in der Geschichte der Menschheit: "Vor 75 Jahren endete hier der monströseste Albtraum, der fünf Jahre zuvor begonnen hatte."

Die 95 Jahre alte Überlebende Batsheva Dagan erinnerte daran, dass die Welt vom Judenmord gewusst, aber nichts getan habe, um das Morden in den Gaskammern zu stoppen. "Wo wart ihr, wo war die Welt, die sah und hörte und nichts tat, um diese vielen Tausend zu retten?" Die aus Hamburg stammende Elsa Baker, von den Deutschen als Roma im Alter von acht Jahren nach Auschwitz verschleppt, erinnerte an "mehr als 500 000 ermordete Roma und Sinti", die dem deutschen Massenmord zum Opfer fielen.

Ronald Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC) mahnte laut Redemanuskript: "Einmal mehr werden Juden in Europa zur Zielscheibe, weil sie Juden sind. Synagogen und jüdische Geschäfte werden angegriffen (...) Einmal mehr haben jüdische Jungen Angst, auf den Straßen von Paris und Budapest und London Jarmulken zu tragen. " Er rief die Regierungen Europas auf, der "neuen schrecklichen Welle des Hasses" entschiedener entgegenzutreten. Hass müsse zum strafrechtlich verfolgbaren Verbrechen erklärt werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte vor der Zeremonie bei einem Besuch der Gedenkstätte: "Die Zeiten sind andere heute, die Worte sind andere, die Taten sind andere, aber manchmal (...) haben wir den Eindruck, dass das Böse noch vorhanden ist; dass das Böse das gleiche ist." "Und deshalb reden wir hier (...) nicht nur über die Vergangenheit, sondern begreifen es als leitende Verantwortung, den Anfängen zu wehren - auch in unserem Land." Duda traf seinen israelischen Kollegen Reuven Rivlin.

Das Verhältnis Polens zu Israel ist angespannt, seit Warschau sein Land ausschließlich als Opfer im Zweiten Weltkrieg sieht. Rivlin erinnerte daran, dass Deutschland beim Judenmord "in ganz Europa Hilfe bekam". Zwar hätten Polen Juden geholfen, "aber es gab auch andere". "Das polnische Volk hat mit Mut und Kraft gegen Nazi-Deutschland gekämpft (...) doch viele Polen standen daneben und halfen sogar beim Mord an den Juden." Rivlin lud Duda nach Jerusalem ein, um "gemeinsam auf den friedlichen Weg des Respekts zurückzukehren".