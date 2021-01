Die Argentinier haben wenig Vertrauen in ihren Peso. Deshalb bunkern sie wie verrückt Dollars - unter der Matratze, in Blumentöpfen oder im Grill. Was das über die Seele des Landes verrät.

Von Christoph Gurk

Vor ein paar Monaten stand ich mit 20 000 Dollar in der Tasche im Münchner Flughafen. Es war ein schöner warmer Spätsommernachmittag, meine Frau kaufte schnell noch einmal Brezen vor dem Check-in nach Buenos Aires, und unsere beiden Töchter kletterten auf unseren Koffern herum. Ihre Gesichter waren noch braun gebrannt von den Nachmittagen an bayerischen Badeseen. Nun waren die Ferien in der alten Heimat vorbei, wir flogen zurück in die neue, in den Alltag, nach Argentinien.