Für Laien ist es durchaus schwierig, dem US-Präsidenten zuzuhören, für Experten gilt das erst recht. Zum Beispiel für Anthony Fauci, der zu den besten Fachleuten in den USA gehört. Der 79 Jahre alte Immunologe aus Brooklyn, New York, leitet seit 1984 das National Institute of Allergy and Infectious Diseases in North Bethesda vor den Toren Washingtons. Er gilt als Kapazität. Fauci hat sechs Präsidenten gedient und hat HIV, Milzbrand, Ebola und Zika bekämpft. Seit Wochen forscht er mit seinen Leuten an Mitteln gegen das Coronavirus. Aber manchmal ist nicht klar, welche Aufgabe schwieriger ist: einen Impfstoff zu finden. Oder Trump zu begegnen.