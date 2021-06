Von Nico Fried, Berlin

Detailansicht öffnen Grünen-Chefin Annalena Baerbock spricht am Freitag im brandenburgischen Eisenhüttenstadt mit Beschäftigten des Stahlkonzerns ArcelorMittal. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

So stellt man sich einen Stahlarbeiter vor. Kräftiger Kerl, mittleres Alter, am weißen Helm dicke schwarze Schlieren und ein Aufkleber: "Dein Geld, Deine Zeit - kampfbereit!" Chris Rücker arbeitet am Hochofen im Stahlwerk Eisenhüttenstadt, aber jetzt steht er neben der Verzinkungsanlage in Halle 5 und Aug' in Aug' mit Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin.